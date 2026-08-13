«Μπορεί να διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο», προειδοποιεί το Africa CDC για την επιδημία του Έμπολα.

Σε έξαρση βρίσκεται η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν πλέον εντοπιστεί σε έξι επαρχίες της χώρας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Ο διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC), Ζαν Κασεγιά, προειδοποιεί ότι η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες επιδημίες Έμπολα που έχουν καταγραφεί, εάν δεν υπάρξει άμεσος περιορισμός της εξάπλωσης.

Πάνω από 4.500 κρούσματα και 2.000 θάνατοι

Νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην πόλη Μπουτά, στην επαρχία Κάτω Ουελέ, ενώ ο ιός έχει εντοπιστεί επίσης στις επαρχίες Ιτούρι, Βόρειο Κίβου, Νότιο Κίβου, Άνω Ουέλε και Τσόπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί 4.566 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.128 θάνατοι από την επίσημη κήρυξη της επιδημίας στις 15 Μαΐου.

Ωστόσο, ο Ζαν Κασεγιά επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία ενδέχεται να μην αποτυπώνουν το πραγματικό μέγεθος της κρίσης.

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«Όλες οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας υποδηλώνουν ότι η επιδημία ξεκίνησε γύρω στον Φεβρουάριο. Δεν έχουμε ιδέα τι συνέβη μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο»

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η εκτίμηση για την πορεία της επιδημίας, εφόσον δεν υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση.

«Εάν δεν σταματήσουμε αυτό το επιδημικό κύμα, θα διαρκέσει πάνω από έναν χρόνο», προειδοποίησε ο επικεφαλής του Africa CDC, εκτιμώντας παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού και σε άλλες αφρικανικές χώρες.

Η ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα διαθέσιμο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Ο Έμπολα έχει προκαλέσει περισσότερους από 15.000 θανάτους στην Αφρική κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών, γεγονός που ενισχύει τους φόβους των υγειονομικών αρχών για τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει το νέο κύμα.