Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η Υεμένη βρίσκεται στον σοβαρότερο κίνδυνο επιστροφής σε μεγάλης κλίμακας πόλεμο από την εκεχειρία του 2022, ενώ η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται, με πάνω από τον μισό πληθυσμό να αντιμετωπίζει οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Η Υεμένη βρίσκεται μπροστά στον σοβαρότερο κίνδυνο επιστροφής σε έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο από την εκεχειρία του 2022, σύμφωνα με προειδοποίηση του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη χώρα, Χανς Γκρούντμπεργκ.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς έχουν αυξηθεί οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Η νέα κλιμάκωση προκαλεί φόβους για επιστροφή σε ευρύτερες πολεμικές συγκρούσεις και για περαιτέρω επιδείνωση της έντασης στην περιοχή.

Αυξάνονται οι συγκρούσεις

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Γκρούντμπεργκ ανέφερε ότι η στρατιωτική δραστηριότητα έχει ενταθεί σε διάφορα μέτωπα της Υεμένης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι στις περιοχές Μαρίμπ, Χαντραμάουτ, Μόχα και αλλού έχουν προκαλέσει απώλειες τόσο σε στρατιώτες όσο και στον άμαχο πληθυσμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, καθώς υπάρχει φόβος ότι η Υεμένη μπορεί να εμπλακεί ακόμη περισσότερο στην ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

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Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση και να εργαστούν για μια σταθερή εκεχειρία. Παράλληλα, τόνισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στις διαπραγματεύσεις.

Εντείνεται η επισιτιστική ανασφάλεια

Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα επιδεινώνεται δραματικά.

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε ότι περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Υεμένης αντιμετωπίζει οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε επίπεδα επισιτιστικής στέρησης που χαρακτηρίζονται ως «έκτακτης ανάγκης» και πλησιάζουν σε συνθήκες λιμού.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ ζήτησαν την απελευθέρωση 73 εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών που κρατούνται από τους Χούθι, καθώς και εργαζομένων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και διπλωματικών αποστολών.

Η σύγκρουση που διαρκεί από το 2014

Η Υεμένη βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου από το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά. Έναν χρόνο αργότερα, συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ξεκίνησε στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 2022 σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό τις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και έληξε έξι μήνες αργότερα. Οι προσπάθειες για μια μόνιμη πολιτική συμφωνία δεν έχουν μέχρι σήμερα οδηγήσει σε οριστική λύση.

Η νέα κλιμάκωση, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις, δημιουργεί πλέον φόβους ότι η Υεμένη μπορεί να οδηγηθεί ξανά σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

Με πληροφορίες του Reuters