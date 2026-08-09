Η χώρα βυθίστηκε σε σύγκρουση μετά την κατάληψη της Σαναά κι άλλων τμημάτων της βόρειας Υεμένης από τους αντάρτες Χούθι στα τέλη του 2014.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη Χανς Γκρούντμπεργκ απηύθυνε την Παρασκευή, προειδοποίηση σχετικά με κλιμάκωση της βίας στην Υεμένη.

«Η Υεμένη αντιμετωπίζει σήμερα μεγαλύτερο κίνδυνο για ανανέωση μιας μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την εκεχειρία του Απριλίου του 2022 (που επετεύχθη) με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Γκρούντμπεργκ πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης στη Μαρίμπ και τη Χαντραμούτ στη χώρα φέρεται να προκάλεσαν σημαντικές απώλειες, περιλαμβανομένων αμάχων, ενώ νέες επιθέσεις στην εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν κλιμάκωσαν τις εντάσεις.

Ανησυχία εξέφρασε επίσης, σχετικά με πλήγματα σε μη στρατιωτικές υποδομές, περιλαμβανομένων αεροδρομίων, και τις αυξημένες περιφερειακές εντάσεις.

«Λαμβάνοντάς τες υπόψη συλλογικά, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν κίνδυνο να διακυβευθούν τα κέρδη της εκεχειρίας του 2022, που αντανακλώνται στη σχετική ηρεμία που διατηρήθηκε εντός της Υεμένης τα τελευταία χρόνια, ενώ επίσης να σύρουν τη χώρα σε μια ευρύτερη περιφερειακή αντιπαράθεση, με καταστροφικές συνέπειες για το λαό της», σημείωσε.

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Ο Γκρούντμπεργκ σημείωσε ότι «δεσμεύεται εντατικά με τις πλευρές στην Υεμένη, περιφερειακούς παράγοντες και διεθνείς εταίρους για τη διερεύνηση συγκεκριμένων επιλογών» για αποκλιμάκωση.

«Παραμένω πεπεισμένος ότι εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη μια διπλωματική οδός. Αυτή θα χρειαστεί πολιτική βούληση, δύσκολες επιλογές και γνήσια δέσμευση από τις πλευρές», σημείωσε.

Η εκεχειρία διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Υεμένη από το 2022. Ωστόσο εντάσεις ανάμεσα στους αντάρτες Χούθι και τη Σαουδική Αραβία, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Η χώρα βυθίστηκε σε σύγκρουση μετά την κατάληψη της Σαναά κι άλλων τμημάτων της βόρειας Υεμένης από τους αντάρτες Χούθι στα τέλη του 2014.