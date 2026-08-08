Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για το νέο κύμα ισχυρών βοριάδων. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να επικρατήσουν ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους ενδέχεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών τις επόμενες ημέρες, με τους επιστήμονες να εστιάζουν κυρίως στην ένταση των ανέμων αλλά και στις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κυριακή: Άνεμοι έως 8 μποφόρ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για αύριο, Κυριακή 9 Αυγούστου, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, προβλέπονται στη:

Θράκη,

Αττικοβοιωτία,

Εύβοια,

ανατολική και νότια Πελοπόννησο,

στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου,

στις Κυκλάδες,

στην Κρήτη,

στην περιοχή Κάσου και Καρπάθου.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να δυσχεράνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και να προκαλέσουν προβλήματα σε θαλάσσιες μετακινήσεις και δραστηριότητες.

Δευτέρα: Ενίσχυση των βοριάδων – Ριπές έως 9 μποφόρ

Ακόμη πιο δύσκολη αναμένεται η κατάσταση τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, καθώς οι άνεμοι προβλέπεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, με ιδιαίτερη έμφαση στη Λακωνία, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται επίσης στο Βόρειο, Ανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, στα Κύθηρα, καθώς και στη δυτική και νότια Κρήτη.

Τοπικά, μάλιστα, οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο πυρομετεωρολογικό κίνδυνο.

Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Παράλληλα με τους ισχυρούς ανέμους, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές.

Το μεγαλύτερο θερμικό φορτίο αναμένεται στη δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό, ειδικά για τις περιοχές όπου υπάρχει ήδη αυξημένη ευαισθησία στην εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι άνεμοι επιμένουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Οι ισχυροί βοριάδες δεν αναμένεται να υποχωρήσουν άμεσα.

Από την Τρίτη 11 Αυγούστου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι προβλέπεται να παραμείνουν ενισχυμένοι, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή κρατά σε εγρήγορση τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η ένταση και η διάρκεια των ανέμων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών.

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής την Κυριακή

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου αύριο, Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 10:30 το πρωί, προκειμένου να αξιολογήσει τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα και την εξέλιξη της επικινδυνότητας.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου οι ισχυροί άνεμοι συνδυάζονται με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.