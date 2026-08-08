Από τον Μάιο γίνεται ανά μήνα η επαναξιολόγηση- Πιεσμένη από τη «Συμφωνία της Μέκκας» η κυβέρνηση φαίνεται να αναγκάζεται να σκέφτεται το αυτονόητο, να αποσύρει τους Patriot από την περιοχή!- Θα το πράξει όμως;

Προβληματίζεται η κυβέρνηση για την παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία ή την επιστροφή της στη χώρα, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις για τη "Συμφωνία της Μέκκας" μεταξύ Ριάντ, Άγκυρας και Ισλαμαμπάντ.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου πως «λόγω της διαρκούς μεταβολής των γεωπολιτικών συνθηκών στη Μέση Ανατολή από τον περασμένο Μάρτιο έχει ξεκινήσει να επαναξιολογείται ανά μήνα η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία». Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση που έγινε από το υπουργείο Άμυνας, σε συνεννόηση φυσικά με τον πρωθυπουργό και το υπουργείο Εξωτερικών. Με βάση δε αυτή την απόφαση, το ΚΥΣΕΑ επανεξετάζει ανά μήνα την παρουσία της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία.

Το ΚΥΣΕΑ προφανώς δεν ενέκρινε κίνδυνο για την παρουσία αλλά η κυβέρνηση θορυβήθηκε από τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας και Πακιστάν, που προβλέπει ρήτρα ανάλογη με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Η διαρροή από το υπουργείο Άμυνας προφανώς δείχνει πως η κυβέρνηση σκέφτεται την απόσυρση της πυροβολαρχίας χωρίς όμως να είναι βέβαιον ότι και θα το πράξει. Γνώστης μάλιστα της απόφασης είναι από την πρώτη στιγμή και η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα.

Το Dnews ανέδειξε μέσω των "Παιχνιδιών Εξουσίας" το θέμα (ΕΔΩ) από το πρωί του Σαββάτου τα οποία και επαναφέρει:

-Η Αθήνα γνώριζε για τις διεργασίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας και Πακιστάν, τη λεγόμενη «Συμφωνία της Μέκκας»; Αν γνώριζε τι έκανε για να την αποτρέψει; Και αν έκανε γιατί το Ριάντ δεν την έλαβε υπόψει; Ή γνώριζε και δεν έκανε κάτι; Αν όμως δεν γνώριζε γιατί δεν γνώριζε; Τι πράττουν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας; Είναι για να παρακολουθούν τους Έλληνες στρατηγούς και όχι να είναι προσανατολισμένες εκεί που διακυβεύονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Πώς θα παραμείνουν οι Patriot στη Σαουδική Αραβία μετά την συμφωνία του Ριάντ με την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ; Για την ...αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας; Να θυμίσουμε πως η ελληνική πυροβολαρχία βρίσκεται στην περιοχή εκτός ομπρέλας διεθνών οργανισμών!

-Γιατί η Αθήνα εγκατέλειψε μια σειρά τριμερών συμμαχιών με χώρες της περιοχής που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση Τσίπρα με υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά;

-Γιατί η Αίγυπτος πέρασε με την πλευρά της Τουρκίας παρά τις στενές σχέσεις που είχε με την Ελλάδα, γεγονός που κάνει τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια να εκφράζει δημοσίως τον προβληματισμό του;

-Η Τουρκία ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική στα δυο μεγάλα πολεμικά μέτωπα της περιοχής: Συνομιλεί και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία στο ένα μέτωπο, όπως συνομιλεί και με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία στο δεύτερο μέτωπο, έχοντας βεβαίως απέναντί της το Ισραήλ.

-Η Αθήνα, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ασκεί μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Με την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία στο ένα μέτωπο και με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία απέναντι στο Ιράν στο άλλο. Και όμως, τόσο η Ουκρανία όσο και η Σαουδική Αραβία συμπαρατάσσονται με την Τουρκία! Είναι δε χαρακτηριστικό πως ο Βλ. Ζελένσκι αποφεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι να πει έστω και μια λέξη για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο!

-Μιλάμε δηλαδή και για μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική και για μια αποτυχημένη μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική! Μια πολιτική που εκείνοι τους οποίους υποστηρίζεις στρέφονται εναντίον των συμφερόντων σου! Θέλει όντως τέχνη να το πετύχεις! Εν αντιθέσει ακριβώς με τα οφέλη της Τουρκίας!