«Tα καλοκαιρινά μαλλιά πρέπει να έχουν κίνηση, απαλότητα και μια φυσική, ζωντανή όψη. Είναι η ιδανική περίοδος για θρεπτικές θεραπείες και για περιορισμό των εργαλείων θερμότητας».

Παρότι ο καιρός του καλοκαιριού δείχνει να εναλλάσσεται ανάμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες και πιο δροσερές ημέρες, η τάση για κοντά κουρέματα που απαιτούν ελάχιστη φροντίδα και styling συνεχίζει να κερδίζει έδαφος. Η φιλοσοφία της εποχής συνοψίζεται στο «κοντό αλλά πάντα κομψό», με χτενίσματα που δείχνουν περιποιημένα χωρίς υπερβολική προσπάθεια, στεγνώνουν φυσικά και διατηρούν τη φόρμα τους καθώς τα μαλλιά μακραίνουν.

Από το ανάλαφρα ατημέλητο καρέ της Κίρα Νάιτλι μέχρι τους κομψούς, χαμηλής προσπάθειας κότσους που εμφανίστηκαν στις πρόσφατες πασαρέλες μόδας, οι φετινές τάσεις στα μαλλιά έχουν έναν κοινό παρονομαστή: φυσική κίνηση, απαλότητα και μια ανεπιτήδευτα elegant εμφάνιση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το καλοκαίρι ευνοεί τα πιο χαλαρά looks, με έμφαση στη φυσική υφή των μαλλιών και στη λιγότερη χρήση θερμότητας.

«Το ζητούμενο είναι μαλλιά που κινούνται φυσικά, αντανακλούν το φως και δείχνουν αβίαστα, όχι υπερβολικά φορμαρισμένα», αναφέρει ο διάσημος hairstylist Τζο Κέλι στο Harpersbazaar.com. Όπως εξηγεί, «τα καλοκαιρινά μαλλιά πρέπει να έχουν κίνηση, απαλότητα και μια φυσική, ζωντανή όψη. Είναι η ιδανική περίοδος για θρεπτικές θεραπείες και για περιορισμό των εργαλείων θερμότητας».

Από το ιταλικό καρέ μέχρι τους κομψούς χαμηλούς κότσους, οι επιλογές είναι πολλές και προσαρμόζονται σε κάθε τύπο μαλλιών. Ιδού 10 από τα πιο stylish και εύκολα χτενίσματα για κοντά μαλλιά που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι του 2026, μαζί με απλούς τρόπους για καθημερινό styling.

1. Το απαλό bixie

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Σύμφωνα με τον Neale Rodger, διευθυντή στυλ του STIL Salon, το κούρεμα pixie-bob (ή bixie) είναι «εξαιρετικά εύκολο στη διαχείριση και στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ παράλληλα προσφέρει κίνηση και απαλότητα χωρίς να αφήνει πολλά μαλλιά γύρω από το πρόσωπο και τον λαιμό». Όταν διατηρείται περισσότερο μήκος στη φράντζα και στον αυχένα, το αποτέλεσμα είναι ένα πιο απαλό bixie σχήμα που δείχνει θηλυκό και σύγχρονο. «Αυτό το στιλ δείχνει καλύτερα όταν φαίνεται φυσικό και ζωντανό, παρά απόλυτα τέλειο», εξηγεί ο Rodger. Αρκεί να δουλέψετε μικρή ποσότητα κρέμας για υφή σε νωπά μαλλιά και «να αφήσετε το κούρεμα να κάνει τη δουλειά».

2. Το sleek micro bob

Για όσες έχουν ίσια ή λεπτά μαλλιά, το sleek micro bob της Lily Collins είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο και πρακτικό κατά τους θερμότερους μήνες. Ο Rodger περιγράφει αυτό το στιλ ως «ένα bob μέχρι το ύψος της γνάθου, με καθαρό περίγραμμα, ελάχιστες στρώσεις και αυστηρό σχήμα». Το κοντό μήκος κάνει το χτένισμα ελαφρύ και δροσερό, αλλά παράλληλα εκπληκτικά ευέλικτο στο styling. «Προτείνω να βάλετε τη μία πλευρά πίσω από το αυτί και να αφήσετε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά», λέει ο Rodger. «Λίγη κρέμα styling στις άκρες είναι συχνά το μόνο που χρειάζεται».

3. Το bob των ’90s

Πολλά χτενίσματα από τη δεκαετία του ’90 επιστρέφουν αυτό το καλοκαίρι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νοσταλγικό στιλ της Κίρα Νάιτλι, με το αυστηρό σχήμα και τις άκρες που γυρίζουν ελαφρώς προς τα έξω. Η Rina Teslica, ειδικός ομορφιάς στην Cult Beauty, σημειώνει ότι μια ελαφριά χωρίστρα στο πλάι και ένα λαμπερό τελείωμα είναι εύκολοι τρόποι να εκσυγχρονιστεί το στιλ, κάνοντάς το «κομψό χωρίς να δείχνει απαιτητικό». Η απαλή, φυσική υφή είναι απαραίτητη για το bob των ’90s. Μια ελαφριά μους ή κρέμα styling ενισχύει τη φόρμα και διατηρεί τη χαλαρή εμφάνιση χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά.

4. Ο μικρός κότσος

«Με έναν χαμηλό, λείο κότσο, το επίκεντρο είναι τα υγιή, λαμπερά μαλλιά και το περιποιημένο αποτέλεσμα, όχι το ίδιο το κούρεμα», εξηγεί ο Rodger. «Είναι ένα από αυτά τα στιλ που δείχνουν εξίσου όμορφα τόσο στο γραφείο όσο και στις διακοπές». Για όσες θέλουν ένα χτένισμα που κρατά τα μαλλιά εντελώς μακριά από τον λαιμό με τον πιο κομψό τρόπο, ο Rodger προτείνει την εφαρμογή μιας κρέμας λείανσης ή ενός ελαφριού τζελ σε νωπά μαλλιά, πριν αυτά χτενιστούν και στερεωθούν σε χαμηλό κότσο. Η ολοκλήρωση γίνεται με ένα σπρέι λάμψης.

5. Το kicktail bob

Το ρετρό kicktail bob χαρακτηρίζεται από τις άκρες που γυρίζουν προς τα έξω και δημιουργούν την ψευδαίσθηση όγκου σε λεπτά ή αραιά μαλλιά. «Μπορείτε να αφήσετε αυτό το μήκος να στεγνώσει φυσικά και να αγκαλιάσετε τη φυσική υφή των μαλλιών», λέει ο Philipp Haug, συνιδρυτής του Haug London Haus. «Η ομορφιά αυτού του τύπου bob είναι ότι, όταν έχει κοπεί σωστά, απλώς παίρνει τη σωστή του μορφή». Αν χρειάζεται θερμό styling για περισσότερο όγκο, μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά, με πιστολάκι στις ρίζες και μια στρογγυλή βούρτσα για να δημιουργηθούν οι χαρακτηριστικές γυριστές άκρες.

6. Το ατημέλητο γαλλικό bob

Σύμφωνα με τον Haug, η πιο χαλαρή και σύγχρονη εκδοχή του κλασικού γαλλικού bob είναι ιδανική για να αναδεικνύει τη φυσική υφή, ιδιαίτερα στα κυματιστά μαλλιά. «Χωρίστε τα μαλλιά στη μέση, εφαρμόστε ένα καλό προϊόν για όγκο και αφήστε τα να στεγνώσουν στο σχήμα τους, στρίβοντας τις τούφες γύρω από τα δάχτυλά σας για να ενισχύσετε τον κυματισμό», προτείνει. «Μπορείτε να ολοκληρώσετε με μια κρέμα για περισσότερη λάμψη, αν και αυτό το στιλ δείχνει εξίσου κομψό και με ματ αποτέλεσμα».

7. Το tousled lob

Όπως το είδαμε στην Alexa Chung, το κούρεμα που φτάνει μέχρι την κλείδα αποτελεί μια κομψή εναλλακτική στο πιο κοντό bob. Ο Haug εξηγεί ότι αυτό το μήκος επιτρέπει περισσότερες επιλογές styling, όπως αλογοουρά ή κότσο, χωρίς να χάνει την απλότητα στη διαχείριση. «Το κλειδί για μια φυσικά υγιή εμφάνιση είναι να διατηρείτε το κούρεμα περιποιημένο και καλά ενυδατωμένο», προσθέτει. «Βάλτε έναν ορό σε φρεσκολουσμένα μαλλιά και αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά».

8. Το σγουρό bob

«Ζητήστε από τον κομμωτή σας ένα στρογγυλεμένο bob που να συνεργάζεται με τη φυσική φορά των μαλλιών σας και όχι να την καταπολεμά», λέει ο Rodger για το ανάλαφρο σγουρό bob. «Η αποδοχή της φυσικής υφής σημαίνει λιγότερος χρόνος με θερμό styling, ενώ το μικρότερο μήκος βοηθά τις μπούκλες να παραμένουν γεμάτες ζωντάνια». Μια μικρή ποσότητα κρέμας για μπούκλες σε νωπά μαλλιά είναι η ιδανική βάση είτε για χρήση φυσούνας είτε για φυσικό στέγνωμα. Ο Rodger προειδοποιεί ότι τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται όταν αποφεύγουμε να αγγίζουμε τα μαλλιά όσο στεγνώνουν.

9. Half-up, half-down

Σε ένα bob μέχρι το ύψος της γνάθου με αυστηρές άκρες, το χτένισμα μισά πάνω – μισά κάτω δεν είναι μόνο εύκολο να δημιουργηθεί σε ίσια μαλλιά, αλλά δείχνει και ιδιαίτερα περιποιημένο με ελάχιστη προσπάθεια. Ο Haug επισημαίνει ότι στα λεπτά μαλλιά μια χωρίστρα στο πλάι μπορεί να προσθέσει άμεσα περισσότερο όγκο και σώμα στις επίπεδες ρίζες. «Λατρεύω αυτό το wet look για το καλοκαίρι, καθώς μπορείτε να ενσωματώσετε προστασία από τον ήλιο και βαθιά ενυδάτωση, ώστε τα μαλλιά να παραμένουν υγιή παρά την έκθεση στον ήλιο», λέει. «Με τη ζέστη που αντιμετωπίζουμε, είναι σημαντικό να φροντίζουμε τα μαλλιά όπως φροντίζουμε το δέρμα, καθώς μπορούν να αφυδατωθούν, να φθαρούν και να χάσουν το χρώμα τους».

10. Το ιταλικό bob

Ο hairstylist Marc Trinder θεωρεί το ιταλικό bob της Hannah Waddingham ένα εξαιρετικό παράδειγμα «φρέσκων και θηλυκών εκδοχών πιο δομημένων στιλ». «Στην ουσία πρόκειται για ένα bob με μακριές στρώσεις, το οποίο φορμάρεται με ψαλίδι ώστε να δημιουργείται αρκετή κίνηση γύρω από το πρόσωπο», εξηγεί. Ταιριάζει σε λεπτά μαλλιά, καθώς οι στρώσεις δημιουργούν την ψευδαίσθηση μεγαλύτερης πυκνότητας, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για πιο πυκνά μαλλιά που χρειάζονται αφαίρεση βάρους. Ελαφριά προϊόντα σταθεροποίησης, όπως έλαια, ξηρά σαμπουάν και σπρέι μαλλιών, είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της λάμψης, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στα μαλλιά να διατηρούν τη φυσική τους κίνηση.