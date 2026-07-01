Υπάρχει σωστός τρόπος για να πλένετε τα μαλλιά σας; Κι όμως, η αλήθεια διαφέρει από αυτό που, πιθανά, πιστεύετε. Το τριχωτό της κεφαλής χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση ώστε τα μαλλιά σας να παραμένουν ενυδατωμένα και υγιή.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης εμφάνισής είναι τα μαλλιά και το χρώμα τους που γίνεται σημείο αναφοράς για την εξωτερική εμφάνιση των γυναικών και των ανδρών.

Το τέλειο hair look δεν ξεκινά απαραίτητα από την εξειδικευμένη περιποίηση ή από τα χέρια ενός ειδικού, αλλά από την σωστή φροντίδα, που προέρχεται από το λούσιμο και τον καθαρισμό που ο κάθε ένας ξεχωριστά παρέχει στο τριχωτό της κεφαλής του.

Οι ιταλοί φαίνεται να έχουν κατακτήσει το μυστικό, καθώς αν αναλογιστεί κανείς μία «ιταλική φυσιογνωμία» θα παρατηρήσει ότι τα μαλλιά τους παραμένουν υγιή και ενυδατωμένα κάθε εποχή του χρόνου.

«Η κουλτούρα της περιποίησης των μαλλιών είναι βαθιά ριζωμένη στις οικογενειακές παραδόσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κομμωτής Ρουσσάνο Φερέτι στην Vogue.

Η αλήθεια είναι πως κάθε τύπος μαλλιών διαφέρει από άλλον, ενώ σημαντικό ρόλο κατέχει το δέρμα, οι θύλακες της τρίχας, τα προϊόντα περιποίησης, ακόμη και η διατροφή.

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3 + 1 βήματα για λαμπερά μαλλιά – Λουστείτε σαν τους ιταλούς

Η Βαλεντίνα Βετρούνος, η καλλιτεχνική διευθύντρια στο Hair Spa του κομμωτής Ρουσσάνο Φερέτι, αποκαλύπτει τα βασικά βήματα ώστε τα μαλλιά σας να μοιάζουν σαν να έχετε βγει μόλις από το κομμωτήριο.

-Πλύνετε παντού την κεφαλή σας

Η σωστή φροντίδα ξεκινά από τη βάση του κεφαλιού και τη σωστή χρήση των προϊόντων. Η διάχυτη χρήση των σαμπουάν δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική, καθώς συνιστάτε να τοποθετείτε σε πέντε βασικά σημεία του τριχωτού της κεφαλής.

Η σωστή πλύση των μαλλιών ξεκινά από την κεντρική «χωρίστρα», την κορυφή του κεφαλιού, στην αριστερή και δεξιά πλευρά, μέχρι και τον αυχένα. Το σαμπουάν θα πρέπει να απλώνεται απαλά με ελαφριές κινήσεις.

-Κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι κινήσεις κατά τη διάρκεια της πλύσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα απαλές και προσεκτικές για να μην «τραυματιστούν» οι θύλακες της τρίχας. Τα νύχια δεν θα πρέπει να ακουμπούν το δέρμα, ενώ τα ακροδάχτυλα θα πρέπει να κάνουν ελαφρύ μασάζ στο κεφάλι.

Οι απαλές, κυκλικές κινήσεις εξυπηρετούν στην κυκλοφορία του αίματος και στην οξυγόνωση του δέρματος, γεγονός που ενισχύει την υγεία της τρίχας κατά την πλύση.

-Διπλός καθαρισμός

Τα μαλλιά, όπως και το δέρμα, έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν υπολείμματα από βακτήρια, λιπαρότητα, σκόνες και ρύπους που βλάπτουν τους θύλακες και την υγεία του τριχωτού της κεφαλής.

Η δεύτερη εφαρμογή του σαμπουάν συνιστάτε έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα επιβλαβείς στοιχεία. Η ποσότητα των προϊόντων δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη, αλλά αρκετή για να απλωθεί στο τριχωτό της κεφαλής.

-Μην βιαστείτε να βγείτε από το ντους

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που τείνουν να φθείρουν στο τριχωτό της κεφαλής, είναι τα υπολείμματα των προϊόντων που παραμένουν στα μαλλιά μετά το λούσιμο.

Πριν βγείτε από το ντους βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει από αυτά το σαμπουάν, το μαλακτικό ή τη μάσκα που χρησιμοποιείτε για να μη δημιουργείτε περαιτέρω λιπαρότητα.

Το μυστικό για υγιή και λαμπερά μαλλιά δεν συνδέεται απαραίτητα με την φροντίδα από ειδικούς, αλλά με τη σωστή χρήση των προϊόντων. Η συνεχής θερμότητα βλάπτει τις άκρες των τριχών, ενώ οι μεγάλες ποσότητες των σαμπουάν μπορούν να ενισχύσουν την λιπαρότητά τους.

Με πληροφορίες από τη: vogue.com