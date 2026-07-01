Σε αβεβαιότητα χιλιάδες δικαιούχοι μετά τη διακοπή του προγράμματος για την παχυσαρκία.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η αιφνίδια διακοπή της δράσης του υπουργείου Υγείας για τη δωρεάν αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, αφήνοντας περίπου 70.000 συμμετέχοντες χωρίς πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή, τα προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Γεωργιάδης: Γνωστή από την αρχή η ημερομηνία λήξης του προγράμματος

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος στις 30 Ιουνίου ήταν γνωστή από την έναρξή του, καθώς χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, οι θεράποντες ιατροί όφειλαν να ενημερώσουν τους ασθενείς για το χρονικό όριο της χρηματοδότησης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες ώστε να δοθεί σύντομη παράταση, με στόχο να μη διακοπεί απότομα η θεραπεία όσων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ωστόσο, η διακοπή του προγράμματος οδήγησε στην ακύρωση προγραμματισμένων ραντεβού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, γεγονός που δείχνει ότι η ενημέρωση δεν είχε φτάσει έγκαιρα ούτε στους ασθενείς ούτε στις σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η δράση είχε σχεδιαστεί ώστε κάθε συμμετέχων να ολοκληρώνει κύκλο θεραπείας διάρκειας οκτώ μηνών, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό.

Οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή φαίνεται να έπαιξε και η καθυστερημένη έναρξη του προγράμματος. Αν και είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσε τον Σεπτέμβριο του 2025, εφαρμόστηκε τελικά στα μέσα Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα κανένας από τους δικαιούχους να μην έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο κύκλο θεραπείας. Έτσι, αρκετοί ασθενείς έχουν λάβει τη φαρμακευτική αγωγή μόνο για τρεις έως πέντε μήνες.

Η διακοπή δημιουργεί και σημαντική οικονομική επιβάρυνση για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους, καθώς το μηνιαίο κόστος των φαρμάκων μπορεί να ξεπερνά τα 280 ευρώ. Ασθενείς που είχαν ήδη διαπιστώσει σημαντική απώλεια βάρους εκφράζουν την ανησυχία τους ότι θα αναγκαστούν να διακόψουν την αγωγή λόγω του υψηλού κόστους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στόχος η επανεκκίνηση από Σεπτέμβρη

Παράλληλα, ακόμη και στην περίπτωση που το πρόγραμμα επανενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέων ραντεβού, καθώς τα ακυρωμένα ραντεβού ενδέχεται να καλυφθούν από άλλους ασθενείς, προκαλώντας νέες καθυστερήσεις στην παρακολούθηση και τη συνταγογράφηση των θεραπειών.

Πληροφορίες αναφέρουν οτι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η επανεκκίνηση του προγράμματος τον Σεπτέμβριο, όπως είχε προαναγγελθεί, ώστε να συνεχιστεί η υποστήριξη των ασθενών που συμμετέχουν στη δράση.