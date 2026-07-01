Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται και η κατάσταση της πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, με τις Αρχές και τους ειδικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό παράγοντα που θα μπορούσε να οδήγησε στο περιστατικό.

Δίπλα στο κτήριο εκτελούνταν εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφής για την ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αρχική άδεια κατεδάφισης είχε εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2024 για διώροφο κτίσμα του 1956, ενώ ανανεώθηκε το 2025 μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας. Ακολούθησε η έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων και της οικοδομικής άδειας για τη νέα κατασκευή.

Τι εξετάζουν οι ειδικοί - Στο επίκεντρο η κατάσταση του κτιρίου

Οι ειδικοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις γεωτεχνικές μελέτες και στα μέτρα προστασίας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. Όπως επισημαίνουν, πριν από κάθε θεμελίωση είναι απαραίτητη η διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, καθώς και η λήψη κατάλληλων μέτρων αντιστήριξης, ειδικά όταν οι εργασίες πραγματοποιούνται σε βάθος μεγαλύτερο από τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων. Η απουσία ή η ανεπαρκής εφαρμογή τέτοιων μέτρων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καθιζήσεων και να επηρεάσει τη στατική επάρκεια των όμορων κατασκευών.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται και η κατάσταση της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Πρόκειται για παλαιό κτήριο, κατασκευασμένο πριν από την καθιέρωση των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών, γεγονός που ενδέχεται να το καθιστούσε πιο ευάλωτο. Η φυσική γήρανση των υλικών, η διάβρωση του οπλισμού και οι καταπονήσεις που έχει δεχθεί διαχρονικά από σεισμούς και άλλες φορτίσεις εκτιμάται ότι μπορεί να είχαν αποδυναμώσει σημαντικά τον φέροντα οργανισμό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, οι προβλεπόμενες ευθύνες.