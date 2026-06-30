Η πολυκατοικία κατέρρευσε σαν «χάρτινος πύργος» και μέσα σε λίγα λεπτά το 4ώροφο κτίσμα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα από μπάζα και συντρίμμια.

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν οι εικόνες από την οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, όπου το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) μια τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω της ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Το κτίριο έχει πρακτικά ισοπεδωθεί, ενώ το σημείο έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πεδίο από μπάζα, σκόνη και συντρίμμια, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ ακόμη και στους πιο ψύχραιμους κατοίκους της περιοχής.

Έξι οικογένειες είδαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να χάνουν τα σπίτια τους μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας και πλέον βρίσκονται αντιμέτωπες με την επόμενη ημέρα, αναζητώντας λύση για τη στέγασή τους. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν άρον-άρον τα διαμερίσματά τους, χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Πλέον, οι οικογένειες καλούνται να βρουν προσωρινή στέγη, ενώ περιμένουν τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάστασή τους και αν θα υπάρξει μέριμνα για τη φιλοξενία και την αποζημίωσή τους. Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται, ενώ οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις για το πώς χάθηκαν τα σπίτια τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

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Επί επτά ώρες επιχειρούσαν στα συντρίμμια

Για περισσότερες από επτά ώρες παρέμειναν στο σημείο της κατάρρευσης οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, πραγματοποιώντας εξονυχιστικές έρευνες μέσα στα συντρίμμια της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι διασώστες εργάστηκαν αδιάκοπα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, απομακρύνοντας σταδιακά μεγάλες ποσότητες μπάζων και οικοδομικών υλικών, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης εγκλωβισμένων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης της ΕΜΑΚ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά μηχανήματα για τη μετακίνηση των βαρέων υλικών. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν έπειτα από επτά ώρες εντατικών επιχειρήσεων, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι δεν εντοπίστηκε κανένα εγκλωβισμένο άτομο κάτω από τα συντρίμμια. Η έγκαιρη απομάκρυνση των ενοίκων από το κτίριο αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς απέτρεψε μια τραγωδία με ανθρώπινα θύματα. Μετά την ολοκλήρωση του διασωστικού έργου, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται πλέον στα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, με πραγματογνώμονες και τεχνικά κλιμάκια να εξετάζουν τη στατική επάρκεια της πολυκατοικίας, τις εργασίες που εκτελούνταν στο γειτονικό οικόπεδο, καθώς και το αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αντιστήριξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερις εγκλωβισμένους ενοίκους, ωστόσο στη συνέχεια αποσαφηνίστηκε ότι τρεις άνδρες που διέμεναν στην πολυκατοικία πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το κτίριο λίγα λεπτά πριν την κατάρρευση, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό και πιθανότατα απέτρεψε μια τραγωδία με πολύ βαρύτερες συνέπειες. Ενώ η αναφορά για αγνοούμενη γυναίκα τελικά διαψεύστηκε καθώς η φοιτήτρια που αναζητούνταν και είχαν ανησυχήσει οι οικείοι της για την τύχη της έδωσε σημεία ζωής και ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε διακοπές.

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Την ώρα του συμβάντος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, στο διπλανό οικόπεδο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής, στοιχείο που ήδη έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι λίγο πριν την κατάρρευση είχαν γίνει αντιληπτοί κραδασμοί, ενώ επιχειρήθηκε -όπως λένε- ρίψη σκυροδέματος για προσωρινή σταθεροποίηση του εδάφους, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης.

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Πώς κατέρρευσε σαν «τραπουλόχαρτο» η τετραώροφη πολυκατοικία

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν τα συγκλονιστικά καρέ του (vaggelisromp) που μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στα social media καταγράφει πώς η πολυκατοικία αποκολλήθηκε, πήρε κλίση και εν συνεχεία κατέρρευσε.

Το σκηνικό μετά την κατάρρευση ήταν χαοτικό. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λόγω του μεγάλου όγκου των συντριμμιών και της πιθανής αστάθειας του εδάφους. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ με εξειδικευμένους διασωστικούς σκύλους, που «χτενίζουν» το σωρό από τα μπάζα για τυχόν ενδείξεις εγκλωβισμένων, ενώ έχει δοθεί εντολή και για ενίσχυση των όμορων μονάδων, ώστε να υπάρχει άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα αν απαιτηθεί.

Στο σημείο βρίσκεται και υψηλόβαθμο κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, με τον Υπαρχηγό του Σώματος να συντονίζει τις επιχειρήσεις, δίνοντας κατευθύνσεις για τη συνέχιση των ερευνών με απόλυτη προσοχή και προτεραιότητα την ασφάλεια. Παρά το μέγεθος της καταστροφής, ένα στοιχείο που δίνει μια ανάσα ανακούφισης είναι ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκλωβισμένα άτομα. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα μέχρι να υπάρξει πλήρης και οριστική επιβεβαίωση. Η εικόνα στην περιοχή παραμένει βαριά με τις αρχές να συνεχίζουν μεθοδικά την προσπάθεια αποσαφήνισης των αιτιών πίσω από την κατάρρευση που συγκλόνισε τα Πετράλωνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmi88qyhk7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εντυπωσιακές και ταυτόχρονα σοκαριστικές είναι οι εναέριες εικόνες από τα Πετράλωνα, όπου τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης 22 και μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε μπάζα και συντρίμμια. Οι λήψεις από ψηλά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με το κτίριο να έχει καταρρεύσει σχεδόν «σαν τραπουλόχαρτο», αφήνοντας πίσω του έναν συμπαγή όγκο μπάζων, ενώ γύρω του διακρίνεται η δόμηση της περιοχής και το μέγεθος της καταστροφής.

Τα τελευταία λεπτά πριν την κατάρρευση: Οι κρίσιμες μαρτυρίες κατοίκων

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι το κτίριο υποχώρησε ξαφνικά, «σαν χάρτινος πύργος», χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, με τεράστιες ποσότητες μπετόν και οικοδομικών υλικών να καταλήγουν στον δρόμο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πολυκατοικία είχε ανεγερθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η αρχική οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί το 1973, ενώ τα επόμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν επεκτάσεις και προσθήκες στο κτίριο. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν πλέον αν η ηλικία της κατασκευής, σε συνδυασμό με τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις, επηρέασε τη στατική της επάρκεια. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι εργασίες που πραγματοποιούνταν στο γειτονικό οικόπεδο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η ανέγερση νέας πολυκατοικίας. Οι αρχές εστιάζουν στις εκσκαφές και τις παρεμβάσεις στο υπέδαφος στο πλαίσιο ανέγερσης της νέας οικοδομής και πώς επηρέασαν τη θεμελίωση του παλαιού κτιρίου, συμβάλλοντας στην κατάρρευσή του. Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες είχαν διατυπωθεί τεχνικές επισημάνσεις για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων αντιστήριξης πριν από την εκτέλεση των εργασιών. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

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Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ζήτημα της αντιστήριξης του εδάφους

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπό ανέγερση οικοδομή είχε πραγματοποιηθεί βαθιά εκσκαφή προκειμένου να κατασκευαστούν υπόγειοι χώροι και αποθήκες, με το βάθος να φτάνει αρκετά μέτρα κάτω από τη στάθμη του δρόμου. Οι αρχές εξετάζουν εάν η εκσκαφή αυτή επηρέασε τη στήριξη και τη θεμελίωση του γειτονικού κτιρίου, το οποίο τελικά κατέρρευσε. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ζήτημα της αντιστήριξης του εδάφους. Μαρτυρίες και τεχνικές πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε επισημανθεί η ανάγκη να τοποθετηθεί εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (μπετόν αντιστήριξης) για την ενίσχυση των πρανών της εκσκαφής και την αποφυγή υποχωρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν πραγματοποιήθηκε εγκαίρως, γεγονός που πλέον διερευνάται ως πιθανός παράγοντας που συνέβαλε στην κατάρρευση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmhhlrn2ro9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι πέντε προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Οι πέντε προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετατράπηκαν σε συλλήψεις, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι συλλήψεις αφορούν τον ιδιοκτήτη του υπό ανέγερση κτιρίου, τον εργολάβο, τον επιβλέποντα μηχανικό και ακόμη δύο άτομα που συνδέονται με την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, ενώ οι ακριβείς ευθύνες τους διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και η εξέταση των τεχνικών μελετών, των οικοδομικών αδειών και των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι εκσκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αντιστήριξης, καθώς και εάν οι εργασίες συνδέονται με την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας.

«Αυτοί που μένουν εδώ πρέπει να αντιλήφθηκαν τους κραδασμούς, γιατί λίγο πριν την πτώση ήρθε ένα τεράστιο όχημα, με έναν τεράστιο σωλήνα και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα, η οποία δούλευε στο φουλ», ανέφερε μάρτυρας κάτοικος της περιοχής.

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Oι εκσκαφές και η στατικότητα της πολυκατοικίας – Τα ερωτήματα πίσω από την κατάρρευση

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στις εργασίες που πραγματοποιούνταν στο γειτονικό οικόπεδο όσο και στη στατική κατάσταση του παλαιού κτιρίου. Στο διπλανό οικόπεδο βρισκόταν σε εξέλιξη η ανέγερση νέας πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και σοφίτα. Για την κατασκευή του υπογείου είχαν προηγηθεί εκτεταμένες εκσκαφές, οι οποίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τη θεμελίωση γειτονικών κτιρίων όταν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν εάν εκπονήθηκαν οι προβλεπόμενες γεωτεχνικές μελέτες, αν αξιολογήθηκε επαρκώς η σύσταση του εδάφους και κυρίως αν εφαρμόστηκαν όλα τα απαιτούμενα έργα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. Η αντιστήριξη των πρανών θεωρείται κρίσιμη σε περιπτώσεις όπου το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το επίπεδο θεμελίωσης των γειτονικών οικοδομών, ώστε να αποτραπούν καθιζήσεις ή μετακινήσεις του εδάφους.

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Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η κατάσταση της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Πρόκειται για κτίριο παλαιάς κατασκευής, το οποίο είχε ανεγερθεί πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών. Οι ειδικοί εξετάζουν εάν η φυσική γήρανση των υλικών, η πολύχρονη καταπόνηση του φέροντος οργανισμού, αλλά και τυχόν προϋπάρχουσες φθορές ή ρηγματώσεις είχαν μειώσει την αντοχή της κατασκευής. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα αποσαφηνίσουν εάν η κατάρρευση οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση του κτιρίου ή αν υπήρξε συνδυασμός παραγόντων που σχετίζονται με τις εργασίες στο γειτονικό εργοτάξιο.

Ανοίγει η Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων για τους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έθεσε ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες του, για οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων Αρχών. Παράλληλα, σε άμεση κινητοποίηση βρίσκονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με τη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων να ανοίγει τις πόρτες της για την υποδοχή των ενοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο χώρος διαμορφώνεται ώστε να προσφέρει προσωρινή φιλοξενία και βασική υποστήριξη στους πληγέντες, ενώ παρέχονται είδη πρώτης ανάγκης και βοήθεια για την άμεση κάλυψη των αναγκών τους. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Δήμου Αθηναίων και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι συντονίζουν τη διαδικασία υποδοχής και φροντίδας των κατοίκων.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο, πρόθεση είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν και προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων (Αθηνοδώρου 61), καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών από το Street Work του Δήμου. Από εκεί και πέρα, η Δημοτική Αστυνομία φρόντισε από την πρώτη στιγμή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων. Η επιχείρηση υποστηρίζεται και από αέρος, με τη χρήση drone του Δήμου, το οποίο παρέχει συνεχή εικόνα από το σημείο. Η ομάδα Streetwork του Δήμου παρέχει νερά και υποστήριξη στους εργαζόμενους των σωστικών συνεργείων και στους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με φορτηγά και φορτωτή, αναμένοντας σχετική εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ακόμη, ενεργοποιήθηκε το Μητρώο Εργοληπτών του δήμου για τη διάθεση μηχανήματος έργου (JCB).