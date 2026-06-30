Ταραχή έχει προκαλέσει η είδηση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι γίνεται περαιτέρω έλεγχος για το περιστατικό. Ο Τάσος Ξιαρχό δημοσίευσε βίντεο από το σημείο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου στα Πετράλωνα, ύστερα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας που προκάλεσε τις άμεσες κινητοποιήσεις των αρχών και της πυροσβεστικής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβάν σημειώθηκε έπειτα από εργασίες στο διπλανό κτήριο, με την ΕΜΑΚ και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να προχωρούν σε έρευνες για εγκλωβισμένους ανθρώπους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια κατάρρευσης της οικοδομής.

Ο Τάσος Ξιαρχό μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok μετέφερε εικόνες από το σημείο καθώς πλησίον της πολυκατοικίας διατηρεί ο ίδιος σχολή χορού.

Εμφανώς σοκαρισμένος από το περιστατικό μετέφερε εικόνες, αναφέροντας ότι πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες από τις Αρχές για τον απεγκλωβισμό ατόμων. Όπως αναφέρει, διατηρείται ησυχία με σκοπό να γίνουν αντιληπτές τυχόν φωνές.

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{https://www.tiktok.com/@tasosxiarcho/video/7657148005509811478}

Ο γνωστός χορογράφος αναφέρει σε ένα από τα στιγμιότυπα: «Παιδιά έχω σχολή χορού εδώ στο Γκάζι και έπεσε το πίσω κτήριο. Είναι σοκαριστικό το ότι έχει πέσει. Χριστέ και παναγία μου, οι άνθρωποι».

{https://www.tiktok.com/@tasosxiarcho/video/7657163211388554518}

Οι μαρτυρίες των κατοίκων αναφέρουν ότι όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι αρχικές αναφορές για 4 εγκλωβισμένους διαψεύστηκαν καθώς όλοι τους επικοινώνησαν με συγγενικά τους πρόσωπα.

Από την Αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την Πολεοδομία.