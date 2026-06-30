Από την Αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την Πολεοδομία.

Στην προσαγωγή πέντε ατόμων προχώρησε η Αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας που σημειώθηκε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Όλοι σχετίζονται με τη διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν εργασίες και μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι προσαχθέντες (μηχανικοί, εργολάβος και ιδιοκτήτες της υπό ανέργεσης οικοδομής), υποστηρίζουν ότι πριν ξεκινήσουν οι εργασίες εκσκαφής το πρωί ενημέρωσαν όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας να αποχωρήσουν, επειδή θα υπήρχε πολλή φασαρία και έντονες δονήσεις.

«Αυτοί που μένουν εδώ πρέπει να αντιλήφθηκαν τους κραδασμούς, γιατί λίγο πριν την πτώση ήρθε ένα τεράστιο όχημα, με έναν τεράστιο σωλήνα και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα, η οποία δούλευε στο φουλ», ανέφερε μάρτυρας κάτοικος της περιοχής.

Από την Αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την Πολεοδομία.

Θα ελεγχθεί επίσης αν είχαν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα όσον αφορά την στατικότητα του διπλανού κτιρίου, που τελικά κατέρρευσε.

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