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Συνολικά, 53 φωτιές καταγράφηκαν σε όλη την επικράτεια το τελευταίο 24ωρο.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Φοίνικα Ρεθύμνου.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής να κινητοποιείται. Ειδικότερα για την κατάσβεση επιχείρησαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας πραγματοποιούσαν ρίψεις 4 ελικόπτερα.

Στο νότιο Ρέθυμνο οι συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς επικρατούσαν άνεμοι 5-6 μπορφόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkous9nlii61?integrationId=4059a11tm8zon523}

Παράλληλα, ήχησε και ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από το Φωτεινάρι και τη Σούδα προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου μέσω του παράκτιου δρόμου Αγιοβασιλιατικού. Σε ετοιμότητα ήταν και σκάφη του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να παράσχουν συνδρομή εφόσον χρειαζόταν.

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Σε εξέλιξη η φωτιά στο Πυλί

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πυλί στην Κω.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 18:30. Έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ έχουν μεταβεί με ελικόπτερο από τη Ρόδο 7 δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ. Στην κατάσβεση επιχείρησαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088305256157388870}

Στην Κω επικρατούν άνεμοι κλίμακας 4-5 μποφόρ.

Υπό έλεγχο το μέτωπο στον Λαχανά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Λαχανά Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 18:30, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Λαχανά.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088294608048414927}

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο ελικόπτερα.

53 δασικές πυργκαγίες το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, από τις 18:00 της Πέμπτης 13 Αυγούστου έως τις 18:00 της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026.

Από τις πυρκαγιές αυτές, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, πριν προλάβουν να λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν σε επτά μέτωπα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088283745405063517}

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις πυρκαγιές. Την έρευνα πραγματοποιούν τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σε Red Code η χώρα τον Δεκαπενταύγουστο

Σημειώνεται πως σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα είναι χώρα τον Δεκαπεναύγουστος, καθώς υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4.

Ειδικότερα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, κατηγορία 4 τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

- H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

- Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

- Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

- Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

- Η Περιφέρεια Κρήτης

- Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

- Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

{https://x.com/CivPro_GR/status/2088219052183351427}

Πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και το Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

- Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.

- Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

- Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.

- Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

- Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

- Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Την Κυριακή, 16 Αυγούστου, οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αρχικά σε αρκετές περιοχές.

Στην Αττικοβοιωτία θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, στη νότια Εύβοια τα 6 έως 8 μποφόρ και στις Κυκλάδες, την Κρήτη, την Κάσο και την Κάρπαθο τα 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών

{https://x.com/CivPro_GR/status/2088215047419920393}

Από την Πολιτική Προστασία υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Για τον Δεκαπενταύγουστο, συνεχίζονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι με βροχές κυρίως στη Νότια Ελλάδα. Στο Αιγαίο η μέση ένταση των ανέμων θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 119 χλμ/ώρα ενώ στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, με ριπές να φτάνουν περίπου τα 54 χλμ/ώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο να καταγράφουν κοντά στους 35°C ενώ στη Θεσσαλία το θερμόμετρο αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους 31°C. Λίγο πιο ψηλά θα φτάσει το θερμόμετρο στη Νότια Ελλάδα έως περίπου 32°C.