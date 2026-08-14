Από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα τραύματα της Τόνι, ο σύλλογος WeWhale και Ιβηρικών Φυλάκων Όρκας (IOG) την παρακολουθεί στενά για τυχόν σημάδια αδυναμίας.

Ισπανοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν έρευνα μετά τον εντοπισμό Ιβηρικής όρκας με τραύματα που υποδηλώνουν πυροβολισμούς.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισπανίας δήλωσε ότι η Τόνι, το γηραιότερο εν ζωή μέλος της ομάδας ορκών στην Ιβηρικής χερσονήσου, εθεάθη να κολυμπάει στο Στενό του Γιβραλτάρ με σημάδια στο ραχιαίο πτερύγιό της που «συνάδουν με βολές από πυροβόλο όπλο».

Πηγή από το υπουργείο δήλωσε στην El País ότι ορισμένα από τα βλήματα παρέμειναν σφηνωμένα στο πτερύγιό της, γεγονός που ενέχει κίνδυνο μόλυνσης. Το υπουργείο ήταν σε επαφή με αξιωματούχους στην Πορτογαλία, πρόσθεσε η πηγή, καθώς τα σημάδια εντοπίστηκαν αφού οι όρκες είχαν ταξιδέψει από τα νερά στα ανοικτά της πορτογαλικής πόλης Φάρο.

Από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα τραύματα της Τόνι, ο σύλλογος WeWhale και Ιβηρικών Φυλάκων Όρκας (IOG) την παρακολουθεί στενά για τυχόν σημάδια αδυναμίας. «Γνωρίζουμε την Τόνι. Ήμασταν μαζί της πριν από μερικές εβδομάδες και αυτά τα τραύματα δεν υπήρχαν», δήλωσε ο συνιδρυτής της IOG, Janek Andre.

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«Το να βλέπεις την Τόνι, τη γιαγιά, σε αυτή την κατάσταση είναι καταστροφικό», πρόσθεσε. «Αν κάποιος πυροβόλησε σκόπιμα εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, αυτό δεν είναι μόνο μια πράξη ακραίας σκληρότητας εναντίον ενός ζώου. Είναι μια επίθεση σε ένα από τα τελευταία εναπομείναντα μέλη ενός πληθυσμού που κινδυνεύει με εξαφάνιση».

Μόνο 30 - 40 Ιβηρικές όρκες έχουν απομείνει

Οι ερευνητές προσπαθούν εδώ και καιρό να επισημάνουν τους πολλούς παράγοντες άγχους που αντιμετωπίζουν αυτές οι όρκες καθώς πλοηγούνται σε μια σημαντική ναυτιλιακή διαδρομή. Η έλλειψη τροφίμων, οι τραυματισμοί και η ρύπανση έχουν αφήσει τον πληθυσμό με μόλις 30 με 40 μέλη.

«Έχει γίνει τεράστια δημόσια συζήτηση για τις Ιβηρικές όρκες και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα σκάφη», είπε ο Αντρέ. «Όποια και αν είναι η γνώμη κάποιου για αυτές τις αλληλεπιδράσεις, το να πυροβολεί κανείς αυτά τα ζώα δεν μπορεί ποτέ να είναι μια αποδεκτή αντίδραση. Αυτές οι όρκες χρειάζονται προστασία, όχι αντίποινα».

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Με πληροφορίες του Guardian





