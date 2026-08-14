Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι», περιέγραψε ο οδηγός του απορριμματοφόρου στη Χαλκιδική.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών του ξυλοδαρμού ενός οδηγού απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Όλα ξεκίνησαν από μία παρατήρηση, όπως είπε ο οδηγός στον Alpha. Τρεις οδηγοί, σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού του απορριμματοφόρου μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και όταν εκείνος τους είπε να μετακινηθούν για να μην προκληθεί ατύχημα, οι δύο κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και επιτέθηκαν με γροθιές στον οδηγό.

«Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος ο άλλος οδηγός ήταν και αυτός στα σκαλοπάτια του φορτηγού. Και χτυπούσαν και οι δύο, ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά» λέει ο ίδιος.

«Έχει ένα κομμάτι δρόμου γύρω στα 500 μέτρα και εκεί ήταν μποτιλιαρισμένος. Όπως ήμασταν σταματημένοι αντιλήφθηκα ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να αρχίζει να περνάει πολλαπλά αμάξια με μεγάλη ταχύτητα. Έβγαλα το χέρι και το σώμα μου έξω από το παράθυρο και του έκανα νόημα να μπει από πίσω, επειδή ερχόταν το αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά» είπε ο οδηγός.

«Κατέβηκαν και οι τρεις Σέρβοι από τα αμάξια. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός, δεν κατάλαβα τι έλεγε. Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι», πρόσθεσε ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

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Οι τρεις οδηγοί μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και αποχώρησαν. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου είπε πως έχει ένα τραύμα στο φρύδι, μώλωπες στο κεφάλι, την μύτη, τα πλευρά και τα χέρια.

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