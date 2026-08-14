Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί τον κ. Σκέρτσο ότι έσπευσε να αναφερθεί στην έκταση της καμένης περιοχής, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πυρκαγιά.

Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) με αφορμή τις δηλώσεις του για την έκταση της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί τον κ. Σκέρτσο ότι έσπευσε να αναφερθεί στην έκταση της καμένης περιοχής, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πυρκαγιά και υπάρξει πλήρης αποτίμηση των ζημιών.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι ο υπουργός Επικρατείας επιχείρησε να παρουσιάσει ως επιτυχία της κυβέρνησης τη μικρότερη, όπως αναφέρει, έκταση της καταστροφής, κάνοντας λόγο για μόλις 1% του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής.

Επίθεση με αναφορές στην πυρκαγιά του 2006

Παράλληλα, η ΕΛ.Α.Σ. επικρίνει τον Άκη Σκέρτσο για την αναφορά του στην πυρκαγιά του 2006, επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο υπουργός επικαλέστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό υποστηρίζοντας ότι τότε είχε καεί το 25% του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής.

Η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη σύγκριση ως προσπάθεια της κυβέρνησης να αναδείξει τις δικές της επιδόσεις, ενώ ταυτόχρονα κατηγορεί τον κυβερνητικό επικοινωνιακό μηχανισμό ότι μεταφέρει τη συζήτηση από τις συνέπειες της πυρκαγιάς στους πολιτικούς συσχετισμούς.

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«Δεν ενδιαφέρει η επόμενη μέρα των πληγέντων»

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες και τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «το μόνο που ενδιαφέρει τον κυνικό επικοινωνιακό μηχανισμό της κυβέρνησης δεν είναι η επόμενη μέρα των πληγέντων στην Χαλκιδική, αλλά το πώς θα ξεκαθαρίσουν τους εσωκομματικούς τους λογαριασμούς, για την δική τους επόμενη ημέρα».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «η Ελλάδα όμως αξίζει καλύτερη μοίρα».