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Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Νέο τζάκποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ της Allwyn.

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 32, 34, 38 και 41.

Τζόκερ ο αριθμός: 19

Ο πίνακας κερδών

Από την κλήρωση δεν βρέθηκε τυχερός ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη κατηγορία ενώ μόλις 8 παίκτες κέρδισαν από 2.500 ευρώ αφού μάντεψαν σωστά 4 αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ.

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Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)





