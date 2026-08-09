Η κλήρωση του Τζόκερ μόλις έγινε. Οι αριθμοί.

Το ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 11, 12, 30, 31 και 35.

Τζόκερ ο αριθμός: 5

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε άλλο ένα τζακ ποτ κι έτσι στην κλήρωση της Τρίτης (11/8), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

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Δείτε την κλήρωση

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Πώς φορολογούνται τα κέρδη

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Υπενθυμίζεται ότι το Μy Rewards είναι ένα αυτόματο πρόγραμμα επιβράβευσης, όπου ανταμείβεσαι ανάλογα με την παικτική σου δραστηριότητα στο opaponline.gr. Όσοι συμμετέχουν μπορούν να κερδίσουν Bonus, δωρεάν δελτία και άλλα δώρα (π.χ. εισιτήρια, gadgets κτλ.)

Πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά μας δεδομένα

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες, τα περιεχόμενα της αίτησης εγγραφής και όλες οι υπόλοιπες εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες έχουν σταλεί μέσω διαδικτύου είναι προστατευμένες από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας κρυπτογράφησης.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σου μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται (βλέπε κείμενο συναίνεσης της προστασίας προσωπικών δεδομένων για marketing ενέργειες, στη φόρμα εγγραφής), δηλαδή για να παρέχονται online υπηρεσίες παιχνιδιών. Εσύ οφείλεις να μην γνωστοποιείς στοιχεία που αφορούν τον λογαριασμό σου και ιδιαίτερα τον Κωδικό Πρόσβασης.

Αν υποπέσει στην αντίληψή σου οποιοδήποτε περιστατικό παραβίασης των προσωπικών σου δεδομένων, άλλαξε αμέσως τον Κωδικό Πρόσβασής σου και επικοινώνησε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο 18280*.