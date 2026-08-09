Ο 66χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στα Ίβηρα.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 66χρονος άνδρας σε σπίτι στα Ίβηρα Σερρών, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός περίπου στις 19:30 της Κυριακής, 9 Αυγούστου, μέσα στο σπίτι του, όπου είχε επιστρέψει μόλις λίγα 24ωρα νωρίτερα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ήταν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και στο χωριό καταγωγής του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση αποκτά η πληροφορία ότι, λίγες ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός, ο 66χρονος φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και να είχε καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος να μην οφείλεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημο συμπέρασμα που να επιβεβαιώνει εγκληματική ενέργεια.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής του 66χρονου, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή και οι καταθέσεις ανθρώπων από το περιβάλλον του.

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Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο άνδρας φέρεται να προχώρησε στην καταγγελία μέχρι τον εντοπισμό του νεκρού στο σπίτι του.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να προκύψουν σαφή στοιχεία για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου.