Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία.

Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο ενός ηλικιωμένου αλλοδαπού στη Σύρο, καθώς ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία του Γαλησσά και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, κατέληξε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 9 Αυγούστου, σε μία από τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε ρηχό σημείο όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους λουόμενους, οι οποίοι έσπευσαν να τον βγάλουν από το νερό.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνδρομή του συνέβαλαν και γιατροί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Οι προσπάθειες για την επαναφορά του άνδρα συνεχίστηκαν με τη χρήση απινιδωτή, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην παραλία, χωρίς όμως να υπάρξει θετική εξέλιξη.

Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, οι αρμόδιοι διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σύρου, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος έχασε τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα.