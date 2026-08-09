Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Κλειστό είναι σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, το beach bar στην Πάρο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τον θάνατο του 4χρονου αγοριού.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα της επιχείρησης το απόγευμα του Σαββάτου.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το τραγικό περιστατικό, η επιχείρηση εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του παιδιού και απευθύνει συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς του.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το beach bar δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Κυριακή, ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του 4χρονου.

«Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

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Η επιχείρηση εκφράζει ακόμη τα «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς» του παιδιού, τονίζοντας ότι η απόφαση να παραμείνει κλειστή στις 9 Αυγούστου αποτελεί «ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, όταν ο 4χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα του beach bar.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, με έναν μπάρμαν να βουτά στην πισίνα και να ανασύρει τον 4χρονο. Οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο του beach bar, ωστόσο δεν ήταν κοντά του τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας. Εκεί καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο 4χρονος κατέληξε.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται το πώς το παιδί βρέθηκε στην πισίνα χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό, αλλά και ποιος είχε την ευθύνη για την επίβλεψή του εκείνη τη στιγμή.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του 4χρονου και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο ιδιοκτήτης του beach bar παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η προανάκριση για τις συνθήκες του θανάτου του 4χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.