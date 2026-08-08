Έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, καθώς και οι γονείς του 4χρονου.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα παιδί μόλις 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα του καταστήματος, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό να μην έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Μόλις έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί, σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε προσπάθεια για να επανέλθει το παιδί. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες ανάνηψης, προτού το 4χρονο μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Εκεί, οι γιατροί συνέχισαν επίμονα τις προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες τόσο των διασωστών όσο και του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο beach bar, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα και για πόσο χρονικό διάστημα παρέμεινε εκεί χωρίς να γίνει αντιληπτό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar και οι γονείς του 4χρονου

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, καθώς και οι γονείς του 4χρονου. Οι Αρχές αναμένεται να λάβουν καταθέσεις και να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, αλλά και στο εάν υπήρχε επαρκής επίβλεψη στον χώρο τη στιγμή του περιστατικού.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες.