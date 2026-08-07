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Καταιγίδα μικρής διάρκειας σημειώθηκε νωρίτερα στη Θράκη.

Ένα θέαμα το οποίο δεν συναντάται καθημερινά κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στη Θράκη το απόγευμα της Παρασκευής (07/08).

Μετά από σύντομη καταιγίδα που έπληξε την περιοχή, ο ουρανός καθάρισε και ένα ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνισή του.

Σε φωτογραφία που ανήρτησε το Forecast Weather, μπορεί η καταιγίδα να είχε κοπάσει, όμως ένας κεραυνός «χτύπησε» το ουράνιο τόξο. Η εικόνα μιλάει από μόνη της.

Καμιά φορά, ο καλύτερος καλλιτέχνης είναι η ίδια η φύση και οι «εικόνες» που δημιουργεί.

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