Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Κανάλια Μαγνησίας.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) στα Κανάλια Μαγνησίας, όταν φορτηγό κατέληξε στην αυλή σπιτιού.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 17:00, με τους κατοίκους να ακούνε ξαφνικά τον δυνατό θόρυβο. Ένα τριαξονικό φορτηγό το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ανηφόρα άρχισε ξαφνικά να κυλάει και αφού παρέσυρε πρώτα μία κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ, στη συνέχεια κατέληξε στο σπίτι, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός. Από τις αρχικές εκτιμήσεις, το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι να λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος.

Ο οδηγός ενημερώθηκε για το συμβάν και έφτασε στο σημείο σε κατάσταση σοκ. Παράλληλα, στο χωριό έφτασε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο εργάζεται για την αποκατάσταση της ζημιάς, χωρίς όμως να σημειωθούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Με πληροφορίες από magnesianews.gr