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Ο Τριαντόπουλος, ο Μπουκώρος και η αειθαλής Ζέτα...

Τρεις βουλευτές έχει η Ν.Δ. στην Μαγνησία.

Ο Χρ. Τριαντόπουλος είναι υποψήφιος για να καθίσει στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ο Χρ. Μπουκώρος έχει παραπεμφθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και μένει η Ζέτα Μακρή η οποία αποδεικνύεται μακράν η πιο αειθαλής βουλευτής του νομού.

Στη Ν.Δ. αναζητούν λύση στο αδιέξοδο παρότι μέχρι στιγμής και οι δύο Χρήστοι αναμένεται να είναι υποψήφιοι.

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Μένει το Φθινόπωρο να φανεί αν ο Χρ. Τριαντόπουλος θα παραπεμφθεί τελικά στο ειδικό δικαστήριο όπως πρότεινε ο Εισαγγελέας ή όχι.

Ε.Σ.