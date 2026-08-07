Τρεις βουλευτές έχει η Ν.Δ. στην Μαγνησία.
Ο Χρ. Τριαντόπουλος είναι υποψήφιος για να καθίσει στο Ειδικό Δικαστήριο.
Ο Χρ. Μπουκώρος έχει παραπεμφθεί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και μένει η Ζέτα Μακρή η οποία αποδεικνύεται μακράν η πιο αειθαλής βουλευτής του νομού.
Στη Ν.Δ. αναζητούν λύση στο αδιέξοδο παρότι μέχρι στιγμής και οι δύο Χρήστοι αναμένεται να είναι υποψήφιοι.
Μένει το Φθινόπωρο να φανεί αν ο Χρ. Τριαντόπουλος θα παραπεμφθεί τελικά στο ειδικό δικαστήριο όπως πρότεινε ο Εισαγγελέας ή όχι.
Ε.Σ.