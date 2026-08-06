Θα μείνει αμίλητος μέχρι την ΔΕΘ και από εκεί και πέρα θα φροντίζει να παρεμβαίνει συχνά και που με μία δημόσια ομιλία του τον μήνα.

Την ίδια τακτική που ακολούθησε τον προηγούμενο χρόνο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Κ. Καραμανλής.

Θα μείνει αμίλητος μέχρι την ΔΕΘ και από εκεί και πέρα θα φροντίζει να παρεμβαίνει συχνά και που με μία δημόσια ομιλία του τον μήνα. Ώστε να δίνει το στίγμα του χωρίς να μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι υπονομεύει τη Ν.Δ.

Εξάλλου έχει κερδίσει την πολιτική αυτονομία του από την στιγμή που αποχώρησε από τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Και πλέον μπορεί να ασκεί με διακριτό τρόπο κριτική στην κυβέρνηση όπου το κρίνει. Είτε στην εξωτερική πολιτική, είτε σε κοινωνικά θέματα είτε στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Λ.Ι.