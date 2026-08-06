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Φωτιά τώρα στο Καρύδι στο Λασίθι της Κρήτης: Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στο Λασίθι της Κρήτης, με το 112 να ηχεί άμεσα καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Καρύδι στη Σητεία, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σημαντική είναι και η συνδρομή των δημοτικών Αρχών, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

{https://x.com/112Greece/status/2085210991743172744}

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Να θυμίσουμε ότι για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βοιωτίας και της Εύβοιας, ενώ σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται και για την Κρήτη.

Έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν οι αρμόδιες αρχές.