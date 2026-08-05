Η 42χρονη βρισκόταν με φίλη της και τα παιδιά τους σε βάρκα ανοικτά των Μαλίων.

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (05/08) στα Μάλια της Κρήτης, όταν μία 42χρονη από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της μπροστά στα ανήλικα παιδιά της.

Σύμφωνα με το cretalive, δύο γυναίκες μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους μίσθωσαν μία βάρκα 30 ίππων προκειμένου να πάνε για βαρκάδα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 42χρονη βρέθηκε στο νερό χωρίς να είναι γνωστό αν βούτηξε για κολύμπι ή έπεσε.

Η φίλη της αντιλήφθηκε την απουσία της και την έβγαλε από το νερό, χωρίς όμως να έχει τις αισθήσεις της. Τα τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 4 και 15 ετών σε κατάσταση σοκ άρχισαν να καλούν για βοήθεια στα παραπλέοντα σκάφη. Η 42χρονη μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Φως στα αίτια του θανάτου της θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η ενοικίαση σκάφους μέχρι τους 30 ίππους δεν χρειάζεται δίπλωμα και πολλοί τουρίστες τα μισθώνουν στο πλαίσιο των διακοπών τους.

Η προανάκριση από το Λιμενικό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 42χρονη έχασε τη ζωή της είναι σε εξέλιξη.