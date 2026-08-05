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Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 στην οδό Ναυαρίνου.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (05/08) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κοζάνη, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Λίγο μετά της 11 π.μ. περαστικοί και ένοικοι γειτονικών κτηρίων αντίκρισαν τον χώρο όπου στεγαζόταν στο παρελθόν ταβέρνα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες στην οδό Ναυαρίνου στο κέντρο της πόλης.

Λόγω των υλικών της οροφής αλλά και της εσωτερικής ξύλινης επένδυσης, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κοζάνης και έθεσαν γρήγορα την φωτιά υπό έλεγχο.

Δείτε βίντεο

{https://www.youtube.com/shorts/Y_6pu-kNI1o}