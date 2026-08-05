Η ανακοίνωση με όλα τα μέτρα ανακούφισης για τα καμένα σπίτια και τις επιχειρήσεις σε Αττική και Βοιωτία. Η ανακοίνωση του υπουργείου.

Στο πλαίσιο παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής φωτιάς, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανακοίνωσε συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους πολίτες τα καμένα σπίτια και τις κατεστραμμένες επιχειρήσεις σε Αττική και Βοιωτία

Ειδικότερα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την άμεση οικονομική στήριξης των πολιτών, με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους και την ταχεία αντιμετώπιση των συνεπειών.

Συγκεκριμένα:

Α) Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες.

Β) Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα

Με τον συντονισμό του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι δομές της Κρατικής Αρωγής υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών, με προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, την ταχεία καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, τη στήριξη των πληγέντων μέσω των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.

Αυτοψίες Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και άμεση καταγραφή των ζημιών

Κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) πραγματοποιούν αυτοψίες μετακαταστροφικού ελέγχου στα κτήρια των πληγεισών περιοχών. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Αργολίδας, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλείας και Φωκίδας. Οι αυτοψίες συνεχίζονται στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο. Ειδικότερα, στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, επιχειρούν επτά (7) τριμελείς επιτροπές της ΓΔΑΕΦΚ, ενώ αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου, θα ενισχυθεί το έργο των ελέγχων με τη μετάβαση έντεκα (11) επιπλέον τριμελών επιτροπών στη Δημοτική Ενότητα Βιλίων. Στόχος είναι η ταχεία ολοκλήρωση της καταγραφής των βλαβών και η άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών.

Στόχος των αυτοψιών είναι:

ο εντοπισμός επικίνδυνων κτηρίων,

η αξιολόγηση της καταλληλότητας των κτηρίων για χρήση,

η καταγραφή της έκτασης των ζημιών που προκλήθηκαν,

η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες,

η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.

Ενημέρωση πολιτών και Δήμων για τα μέτρα στήριξης

Στο πλαίσιο της παρουσίας των κλιμακίων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στις πληγείσες περιοχές, παρέχεται στους πολίτες ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρωγής.

Οι πολίτες ενημερώνονται για:

το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών,

την οικονομική ενίσχυση για απλές επισκευαστικές εργασίες ή αντικατάσταση οικοσκευής,

την επιδότηση προσωρινής στέγασης.

Αντίστοιχη ενημέρωση έχει αποσταλεί και στους Δήμους, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Επιτάχυνση διαδικασιών

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών στήριξης των πληγέντων, ειδικά για τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, έχει προβλεφθεί η συνδρομή στελεχών της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. για την ενίσχυση του μηχανισμού υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων των πολιτών. Παράλληλα, εφαρμόζεται η διαδικασία μίας ενιαίας αυτοψίας, αντί πολλαπλών ελέγχων, ώστε να επιταχυνθεί η καταγραφή και η αποτύπωση των ζημιών, τόσο στα κτήρια όσο και στην οικοσκευή, διευκολύνοντας την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων ενίσχυσης.

Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Κρατικής Αρωγής για την άμεση οικονομική στήριξης των πολιτών, με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους και την ταχεία αντιμετώπιση των συνεπειών.

Συγκεκριμένα:

Α) Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες.

Β) Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο, συνοδευόμενη από:

το Δελτίο Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.,

τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση αναπηρίας.

Μέτρα προσωρινής στέγασης των πληγέντων

Για τη στήριξη των πολιτών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις κύριες κατοικίες τους λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης προσωρινής στέγασης. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών οι οποίες, μετά τον έλεγχο των κλιμακίων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση («κίτρινες») ή επικίνδυνες για χρήση («κόκκινες»).

Η προσωρινή στέγαση παρέχεται είτε μέσω επιδότησης ενοικίου για τη μίσθωση άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης στην περίπτωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο. Το ύψος της επιδότησης ενοικίου ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα, έως το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης ενοικίου.

Στεγαστική συνδρομή για επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων

Παράλληλα με τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα προσωρινής στέγασης, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές. Οι πληγέντες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή, όπου απαιτείται, ανακατασκευής των κτηρίων τους.

Για τις περιπτώσεις ανακατασκευής προβλέπεται ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, για ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν αποκλειστικά μη φέροντα στοιχεία των κτηρίων, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, χωρίς απαίτηση εκπόνησης μελέτης μηχανικού.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τη στεγαστική συνδρομή θα λειτουργήσει ειδικός μηχανισμός ενημέρωσης των πληγέντων, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα χρονικά περιθώρια υποβολής των αιτήσεών τους.

Πρόσθετα μέτρα ΚΕΚΑ

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Αυγούστου 2026, αποφάσισε την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

1. Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Προβλέπεται επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, το όριο δύναται να αφορά έως δύο υποκαταστήματα.

2. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Για τους πιστοποιημένα πληγέντες προβλέπεται εξάμηνη αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

3.Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Για τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4.Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι πιστοποιημένα πληγείσες επιχειρήσεις, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές που δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή εργασίας, δύνανται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

5.Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτήρια και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών.

Ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι

Για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στις περιοχές του Πόρτο Γερμενού, της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, αποφασίστηκε η δημιουργία

ειδικού προγράμματος «pass» για την επόμενη τουριστική περίοδο. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης «My Business Support για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών απωλειών που θα προκύψουν σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.