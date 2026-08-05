Το μελτέμι ευνοεί τις αναζωπυρώσεις, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παλεύουν με τα «καντηλάκια» που ξεπηδάνε σε όλη την έκταση του μετώπου.

Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων της μεγάλης φωτιάς που σημειώνονται σε περιοχές όπως το Κρύο Πηγάδι, το Σκλαβούνι και το Προσήλι.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα στα σημεία όπου εμφανίζονται αναζωπυρώσεις, με στόχο να διατηρήσουν υπό έλεγχο την κατάσταση και να αποτρέψουν τυχόν επέκταση της φωτιάς από τα ενεργά «καντηλάκια» που ξεπηδάνε με την ένταση των ανέμων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες, οχήματα και εναέρια μέσα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων και στην πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.

Λόγω του βόρειου ανέμου, σε όλο το πεδίο της καμένης έκτασης, επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τα μικρά ενεργά σημεία, «καντηλάκια», που ξεπηδούν σε διάφορα σημεία της έκτασης του μετώπου και απειλούν να αναζωπυρώσουν τη φωτιά.

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Το μελτέμι ενισχύεται τα μεσημέρια και «δυναμώνει» τα καντηλάκια

Το μελτέμι ενισχύεται τις μεσημεριανές ώρες, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και συμβάλλοντας στην εκδήλωση αναζωπυρώσεων. Με επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα, οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

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Τα «καντηλάκια» κρατούν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τα μικρά ενεργά σημεία, τα λεγόμενα «καντηλάκια», που ξεπηδούν ανάμεσα στις καμένες εκτάσεις και απαιτούν άμεση επέμβαση για να μην εξελιχθούν σε μεγαλύτερες αναζωπυρώσεις. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, με συνεχείς περιπολίες και παρεμβάσεις στα σημεία όπου εμφανίζεται δραστηριότητα, ενώ τα εναέρια μέσα συνδράμουν διαρκώς με ρίψεις στα σημεία όπου «φουντώνουν» οι εστίες. Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς κάθε μικρή εστία μπορεί, υπό την επίδραση των ανέμων, να δημιουργήσει νέο πρόβλημα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, τα «καντηλάκια», δηλαδή τα σημεία που καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης, αποτελούν κίνδυνο, καθώς, παρότι βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει η φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την οριστική οριοθέτηση και τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.