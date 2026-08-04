Το επιβλητικό και ξεχωριστό πορτοκαλοκόκκινο φεγγάρι πρωταγωνιστεί στην Πανσέληνο Αυγούστου 2026, όλες οι λεπτομέρειες για το φετινό θέαμα.

Ένα ξεχωριστό θέαμα αναμένεται να χαρίσει ο φετινός Αύγουστος με πρωταγωνίστρια την εντυπωσιακή Πανσέληνο, το τελευταίο ολόγιομο φεγγάρι του καλοκαιριού που θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό στα τέλη του μήνα. Η περίφημη αυγουστιάτικη Πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα συνδυαστεί με ένα ακόμη σημαντικό αστρονομικό φαινόμενο, μια μερική έκλειψη Σελήνης, η οποία θα είναι ορατή και από την χώρα μας.

Αντίστροφη μέτρηση για τη Πανσέληνο του Αυγούστου 2026: Πότε θα λάμψει το Φεγγάρι του Οξύρρυγχου

Το θεσπέσιο ολοστρόγγυλο φεγγάρι του μήνα λέγεται και «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου». Η ονομασία προέρχεται από παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα, τις εποχές και τις δραστηριότητες που χαρακτήριζαν κάθε μήνα. Ο Αύγουστος ήταν η περίοδος κατά την οποία οι μεγάλοι οξύρρυγχοι, ιδιαίτερα στις μεγάλες λίμνες και τα ποτάμια της Βόρειας Αμερικής, βρίσκονταν σε αφθονία και αποτελούσαν σημαντική πηγή τροφής. Έτσι, η πανσέληνος αυτού του μήνα συνδέθηκε με την εποχή του συγκεκριμένου ψαριού και έμεινε γνωστή ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου». Με την πάροδο των χρόνων η ονομασία πέρασε στη σύγχρονη αστρονομική και λαογραφική παράδοση και σήμερα χρησιμοποιείται διεθνώς για την πανσέληνο του Αυγούστου.

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Αυγουστιάτικη πανσέληνος μαζί με μερική έκλειψη Σελήνης

Μην ξεχνάμε ότι η φετινή πανσέληνος λόγω και της μερικής έκλειψης επιφυλάσσει μια μοναδική εμπειρία για όσους αγαπούν τα ουράνια θεάματα. Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, ένα τμήμα της Σελήνης θα εισέλθει στη σκιά που δημιουργεί η Γη, με αποτέλεσμα ένα μέρος του σεληνιακού δίσκου να σκοτεινιάσει προσωρινά. Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, ενώ η χρήση κιαλιών ή τηλεσκοπίου μπορεί να προσφέρει ακόμη καλύτερη εικόνα των λεπτομερειών της σεληνιακής επιφάνειας. Συνδυαστικά με την μερική έκλειψη Σελήνηςη Πανσέληνος του Οξυρρύγχου θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το καλοκαιρινό ουράνιο σκηνικό.

Μια πανσέληνος με ένα χρώμα μοναδικό

Το πορτοκαλοκόκκινο φεγγάρι του Αυγούστου, γνωστό και ως Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, είναι ένα εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο που οφείλεται στη θέση της Σελήνης χαμηλά στον ορίζοντα κατά την ανατολή της. Τότε το φως της διασχίζει μεγαλύτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται κυρίως τα μπλε μήκη κύματος και να κυριαρχούν οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις. Η παρουσία σκόνης, υδρατμών ή καπνού μπορεί να κάνει το χρώμα ακόμη πιο έντονο. Η αίσθηση ότι η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη κοντά στον ορίζοντα είναι μια γνωστή οπτική ψευδαίσθηση, γνωστή ως «ψευδαίσθηση της Σελήνης». Το ζεστό χρώμα της και το καλοκαιρινό σκηνικό κάνουν την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυφωτογραφημένες πανσελήνους του χρόνου.