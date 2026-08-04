Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στη Ψάθα.

Νέο φωτογραφικό υλικό από το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά τη συντριβή του ενός αεροσκάφους, λίγο πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες.

Στις εικόνες που εξασφάλισε το ERTnews και ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεραφέντης διακρίνεται το ελικόπτερο που συνετρίβη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Από το συγκεκριμένο ελικόπτερο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν εγκαίρως ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής, οι οποίοι απομακρύνθηκαν λίγα λεπτά πριν το αεροσκάφος τυλιχθεί στις φλόγες.

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Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από τη σύγκρουση

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου 2026, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell AB-214 ST, που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο. Αντίθετα, το πλήρωμα του δεύτερου αεροσκάφους διασώθηκε, με τον Βρετανό πιλότο και τον Έλληνα μεταφραστή να νοσηλεύονται με ορθοπεδικά τραύματα, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

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Η ΔΑΟΕ ανέλαβε την προανάκριση

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές θα εξετάσουν κάθε πιθανό παράγοντα που οδήγησε στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να οριστούν τρεις πραγματογνώμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα συντάξουν τεχνικές εκθέσεις. Παράλληλα θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο φωτογραφικό, βιντεοληπτικό και άλλο αποδεικτικό υλικό.

Αυτοψία στην περιοχή με τη χρήση drone

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με επικεφαλής τον διευθυντή της υπηρεσίας και εξειδικευμένα στελέχη, πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της συντριβής.

Για την ακριβέστερη χαρτογράφηση της περιοχής χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο κατέγραψε εναέριες εικόνες υψηλής ανάλυσης τόσο του σημείου πρόσκρουσης όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ενσωματωθεί στη δικογραφία, ενώ θα αποσταλεί συμπληρωματικά και στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Βοιωτίας.

Ποιος είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διερεύνηση του αεροπορικού σκέλους του δυστυχήματος δεν υπάγεται στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα δύο ελικόπτερα φέρουν αμερικανικό νηολόγιο.

Για τον λόγο αυτό, αρμόδια αρχή είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA), η οποία έχει ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, που έχει μισθώσει τα ελικόπτερα στο ελληνικό Δημόσιο, και έχει ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, μολονότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν έχει την κύρια αρμοδιότητα στην υπόθεση, η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τη συνδρομή του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την εξέλιξη της έρευνας.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης, να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες.