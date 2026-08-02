Πηγές της Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι για κάθε νεότερη εξέλιξη η ενημέρωση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Ψάθας, καθώς, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης τύπου Bell συγκρούστηκαν ενώ συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς.

Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την έρευνα και διάσωση των πληρωμάτων (2 άτομα σε κάθε ελικόπτερο), ενώ στην περιοχή επιχειρούν εναέρια και πλωτά μέσα, καθώς και επίγειες δυνάμεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές» αναφέρει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

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Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

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Από πλευράς του, ο αεροναυπηγός, Φαίδων Καραϊωσηφίδης σχολιάζει τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων λέγοντας πως: «Είναι θαύμα που το ένα ελικόπετρο προσγειώθηκε».

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Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια

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