Τι αναφέρουν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σφοδρή αντίδραση από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.) προκαλεί η απόφαση για αναστολή χορήγησης αδειών στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με το σωματείο να κάνει λόγο για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής των πυροσβεστών.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Ως εδώ με την εξάντληση του προσωπικού», το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε. υποστηρίζει ότι η συνεχής επιφυλακή και η αυξημένη εργασιακή πίεση δεν αποτελούν πλέον έκτακτα μέτρα, αλλά έχουν εξελιχθεί σε μια μόνιμη πραγματικότητα για τους πυροσβέστες.

Όπως αναφέρει το σωματείο, η έλλειψη προσωπικού και τα οργανικά κενά στο Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζονται με την επιβάρυνση των ήδη υπηρετούντων πυροσβεστών, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν αυξημένες ανάγκες εις βάρος της ξεκούρασης και της προσωπικής τους ζωής.

«Δεν μπορεί η λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης να είναι ο πολλαπλασιασμός των ίδιων ανθρώπων», σημειώνει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η συνεχής αφαίρεση χρόνου ξεκούρασης επηρεάζει τόσο την οικογενειακή ζωή των πυροσβεστών όσο και τη σωματική και ψυχική τους κατάσταση.

Το σωματείο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της συσσωρευμένης κόπωσης, επισημαίνοντας ότι η εξάντληση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια τόσο των ίδιων των πυροσβεστών όσο και των πολιτών που καλούνται να προστατεύσουν κατά τη διάρκεια επικίνδυνων επιχειρήσεων.

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«Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θρηνήσει διαχρονικά πολλούς συναδέλφους εν ώρα καθήκοντος. Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους», αναφέρει το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε., υπογραμμίζοντας πως η ανθρώπινη αντοχή έχει συγκεκριμένα όρια.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες τονίζουν ότι το φιλότιμο, η αυταπάρνηση και ο επαγγελματισμός τους δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε προσωπικό.

«Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή. Δεν είναι αναλώσιμος», αναφέρει η ανακοίνωση, ζητώντας από την Πολιτεία ουσιαστικά μέτρα για τη στελέχωση και την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε. καταλήγει πως ο σεβασμός προς τους πυροσβέστες δεν αποδεικνύεται μόνο με λόγια, αλλά με αποφάσεις που διασφαλίζουν την υγεία, την ασφάλεια και τις ανθρώπινες ανάγκες του προσωπικού.

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