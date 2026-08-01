Παρά τη διακοπή της έκδοσής τους, τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ απέχουν πολύ από το να αποτελούν παρελθόν.

Δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν «παρκαρισμένα» στη μεγαλύτερη ονομαστική αξία του ενιαίου νομίσματος, με τα νεότερα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δείχνουν ότι η αξία των χαρτονομισμάτων 500 ευρώ που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κυκλοφορία ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECB Data Portal για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η αξία των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ που βρίσκονται σε κυκλοφορία διαμορφώθηκε στα 100,07 δισ. ευρώ. Πρόκειται πάντως για ποσό μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή απόσυρση των συγκεκριμένων χαρτονομισμάτων από την κυκλοφορία.

Ειδικότερα, στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η αξία των 500ευρων που παρέμεναν σε κυκλοφορία ανερχόταν σε 102,42 δισ. ευρώ, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν 105,18 δισ. ευρώ. Ακόμη υψηλότερα, στα 107,88 δισ. ευρώ, είχε διαμορφωθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2025.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια σταθερή αποκλιμάκωση. Μέσα σε τρία τρίμηνα η συνολική αξία των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ σε κυκλοφορία περιορίστηκε κατά περίπου 7,8 δισ. ευρώ ή περισσότερο από 7%.

Το 500ευρο, μολονότι δεν εκδίδεται πλέον, δεν έχει χάσει την αξία του ως νόμιμο χρήμα

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν συγκριθεί με τη συνολική αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυτή έφθασε τα 1,629 τρισ. ευρώ, από 1,613 τρισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Στο τέλος του 2025 είχε διαμορφωθεί στα 1,619 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τον πίνακα της ΕΚΤ.

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Έτσι, ενώ η συνολική αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ αυξήθηκε μεταξύ πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 2026, η αξία των 500ευρων συνέχισε να υποχωρεί. Με βάση τα συγκεκριμένα μεγέθη, τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,1% της συνολικής αξίας των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία.

Η εξέλιξη έχει σημασία καθώς το 500ευρο, μολονότι δεν εκδίδεται πλέον, δεν έχει χάσει την αξία του ως νόμιμο χρήμα. Αυτό εξηγεί γιατί ένα τόσο μεγάλο απόθεμα εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των κεντρικών τραπεζών και να καταγράφεται στα χαρτονομίσματα που τελούν σε κυκλοφορία.