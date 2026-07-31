Το έξυπνο κόλπο με ξίδι που κάνει τα λευκά σοβατεπί να δείχνουν σαν καινούργια.

Με λίγα υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι μπορείτε να απομακρύνετε σκόνη, λεκέδες και θαμπάδα, χαρίζοντας ξανά λάμψη στα λευκά σοβατεπί.

Πώς να καθαρίσετε τα λευκά σοβατεπί με ξίδι και να τα κάνετε να λάμπουν ξανά

Τα σοβατεπί είναι από τα σημεία του σπιτιού που συχνά παραμελούνται, μέχρι τη στιγμή που η σκόνη, οι τρίχες κατοικιδίων και τα σημάδια από παπούτσια ή έπιπλα γίνουν εμφανή. Παρότι πρόκειται για μια μικρή λεπτομέρεια, τα καθαρά σοβατεπί μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα ενός χώρου, χαρίζοντας αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας.

Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζονται ακριβά ή εξειδικευμένα καθαριστικά. Το λευκό αποσταγμένο ξίδι αποτελεί μία οικονομική και αποτελεσματική λύση, καθώς απομακρύνει εύκολα τη βρωμιά, τη σκόνη και τα δακτυλικά αποτυπώματα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Γιατί το ξίδι είναι τόσο αποτελεσματικό

Σύμφωνα με την επαγγελματία καθαρίστρια Jacqueline Stein, το λευκό ξίδι καθαρίζει σε βάθος και ταυτόχρονα εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για σημεία του σπιτιού όπου συσσωρεύεται εύκολα η σκόνη.

Επιπλέον, πρόκειται για ένα μη τοξικό και οικονομικό προϊόν που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα.

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Τι θα χρειαστείτε

Για τον καθαρισμό των σοβατεπιών θα χρειαστείτε:

Λευκό αποσταγμένο ξίδι

Χλιαρό νερό

Μπουκάλι ψεκασμού ή μικρό κουβά

Πανί μικροϊνών

Μαλακή βούρτσα ή παλιά οδοντόβουρτσα

Ξεσκονόπανο

Στεγνό πανί για το τελικό σκούπισμα

Η σωστή διαδικασία βήμα-βήμα

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε καθαριστικό, αφαιρέστε πρώτα τη σκόνη με ένα στεγνό πανί μικροϊνών ή ένα ξεσκονόπανο.

Στη συνέχεια, ετοιμάστε ένα διάλυμα με 1 φλιτζάνι χλιαρό νερό και 1-2 κουταλιές της σούπας λευκό ξίδι. Βρέξτε ελαφρά ένα πανί μικροϊνών, στύψτε το καλά ώστε να μην στάζει και σκουπίστε τα σοβατεπί από πάνω προς τα κάτω με απαλές κινήσεις. Για τις γωνίες και τα δύσκολα σημεία χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή μια παλιά οδοντόβουρτσα. Αμέσως μετά, περάστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί ώστε να απομακρυνθεί κάθε ίχνος υγρασίας.

Τι να κάνετε με τους επίμονους λεκέδες

Αν υπάρχουν γρατζουνιές, κολλώδη υπολείμματα ή επίμονοι λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο πιο συμπυκνωμένο διάλυμα ξιδιού ή να προσθέσετε ελάχιστο υγρό πιάτων σε ένα νωπό πανί.

Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου ένα λεπτό πριν τρίψετε απαλά την επιφάνεια, ώστε η βρωμιά να μαλακώσει και να αφαιρεθεί ευκολότερα.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζονται

Οι ειδικοί προτείνουν:

Ξεσκόνισμα μία φορά τον μήνα.

Βαθύ καθαρισμό με ξίδι κάθε 3 έως 4 μήνες.

Σε σπίτια με παιδιά ή κατοικίδια, ένα γρήγορο πέρασμα μαζί με τον καθαρισμό των δαπέδων βοηθά στην αποφυγή συσσώρευσης βρωμιάς.

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ξίδι

Το ξίδι δεν ενδείκνυται για επιφάνειες από άβαφο ξύλο, κερωμένα σοβατεπί ή σημεία όπου το χρώμα έχει ξεφλουδίσει και το ξύλο είναι εκτεθειμένο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτιμήστε ένα ήπιο διάλυμα με νερό και σαπούνι και, πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε καθαριστικό, κάντε πάντα δοκιμή σε ένα μικρό και μη εμφανές σημείο.