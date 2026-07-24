Δείτε ποιες είναι οι βασικές διαφορές τους και πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια το καθένα στο σπίτι.

Το καθαριστικό ξίδι και το ξίδι που έχουμε στο ντουλάπι της κουζίνας μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Μάλιστα, είναι εύκολο να αγοράσει κανείς κατά λάθος ένα μπουκάλι λευκό αποσταγμένο ξίδι αντί για καθαριστικό ή το αντίστροφο. Ωστόσο, όσο παρόμοια κι αν φαίνονται, το ξίδι για καθαρισμό και το ξίδι για μαγειρική δεν είναι πάντα εναλλάξιμα.

Δείτε ποιες είναι οι βασικές διαφορές τους και πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια το καθένα στο σπίτι.

Καθαριστικό ξίδι, λευκό ξίδι και ξίδι μαγειρικής: Ποιες είναι οι διαφορές;

Αρχικά, οι ομοιότητες: όλα τα είδη ξιδιού περιέχουν οξικό οξύ, τη χημική ουσία που τους χαρίζει τη χαρακτηριστική ξινή γεύση και την έντονη μυρωδιά τους. Το οξικό οξύ είναι επίσης αποτελεσματικό στον καθαρισμό, καθώς διαλύει λίπη, βρωμιά και υπολείμματα.

Τόσο το ξίδι μαγειρικής όσο και το καθαριστικό ξίδι περιέχουν αραιωμένο οξικό οξύ, σε συγκεντρώσεις που είναι ασφαλείς για οικιακή χρήση.

Το λευκό αποσταγμένο ξίδι και το καθαριστικό ξίδι είναι σχεδόν ίδια προϊόντα, με τη βασική διαφορά ότι το καθαριστικό ξίδι είναι πιο ισχυρό. Το λευκό ξίδι περιέχει συνήθως 5% οξικό οξύ, ενώ το καθαριστικό ξίδι 6%. Αν και η διαφορά φαίνεται μικρή, στην πράξη το καθαριστικό ξίδι είναι περίπου 20% πιο ισχυρό. Επιπλέον, μπορεί να περιέχει πρόσθετα ή ακαθαρσίες που δεν προορίζονται για κατανάλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την άλλη πλευρά, τα ξίδια που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική δεν περιορίζονται στο λευκό αποσταγμένο ξίδι. Σε αυτά περιλαμβάνονται το λευκό και το κόκκινο ξίδι κρασιού, το ρυζόξιδο, το μηλόξιδο και το βαλσαμικό ξίδι. Κάθε ένα διαθέτει ξεχωριστό άρωμα και γευστικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το ξίδι σέρι έχει μια διακριτική γεύση ξηρών καρπών, το βαλσαμικό προσφέρει πλούσια, γλυκόξινη γεύση σε σάλτσες και γλάσα, ενώ το ρυζόξιδο χαρίζει ήπια γλυκόξινη νότα σε πιάτα με ψάρι και ρύζι. Το μηλόξιδο και τα ξίδια κρασιού χρησιμοποιούνται συχνά σε σαλάτες, βινεγκρέτ και λαχανοσαλάτες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό ξίδι στη μαγειρική;

Αν σας έχει τελειώσει το ξίδι μαγειρικής, ίσως μπείτε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό ξίδι για τουρσιά ή άλλες συνταγές. Ωστόσο, αυτό δεν συνιστάται.

Το καθαριστικό ξίδι είναι πιο συμπυκνωμένο και ενδέχεται να περιέχει ουσίες που δεν είναι ασφαλείς για κατανάλωση. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εργασίες καθαρισμού, όπως:

αφαίρεση λίπους και υπολειμμάτων σαπουνιού,

καθαρισμός αλάτων από σκληρό νερό,

γυάλισμα τζαμιών,

βαθύς καθαρισμός του πλυντηρίου ρούχων,

μαλάκωμα των ρούχων κατά την πλύση.

Παρότι είναι εξαιρετικό καθαριστικό, δεν παύει να είναι ένα ισχυρό οξύ. Σε πολλές περιπτώσεις είναι προτιμότερο να αραιώνεται σε αναλογία 1:1 με νερό. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που μπορεί να διαβρωθούν, όπως το φυσικό μάρμαρο και άλλες φυσικές πέτρες, το αλουμίνιο και τα μαντεμένια σκεύη.

Μπορεί το ξίδι μαγειρικής να χρησιμοποιηθεί για καθάρισμα;

Ναι, το ξίδι που υπάρχει στην κουζίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές δουλειές καθαρισμού, όμως δεν είναι όλα τα είδη κατάλληλα.

Για παράδειγμα, το βαλσαμικό ξίδι μπορεί να αφήσει λεκέδες σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες και κολλώδη υπολείμματα, ενώ τα αφιλτράριστα ή θολά ξίδια μπορεί να δημιουργήσουν δυσάρεστες οσμές και ακαταστασία.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξίδι για καθαρισμό, η καλύτερη επιλογή είναι το λευκό αποσταγμένο ξίδι, καθώς είναι αποτελεσματικό, δεν λεκιάζει και δεν αφήνει υπολείμματα.

πηγή: southernliving