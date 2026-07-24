Μια νέα ανάλυση εμπνευσμένη από τις μέλισσες υποδηλώνει ότι οι αποκεντρωμένες ομάδες μπορεί να έχουν ένα πλεονέκτημα όταν οι καιροί δυσκολεύουν.

Μπορεί μια ομάδα να λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς έναν ισχυρό ηγέτη που παίρνει όλες τις αποφάσεις; Το ερώτημα απασχολεί εδώ και αιώνες φιλοσόφους, πολιτικούς επιστήμονες, βιολόγους και στελέχη επιχειρήσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο και της έρευνας για την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα σμήνη drones.

Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, εμπνευσμένη από τη συμπεριφορά των μελισσών, υποστηρίζει ότι οι αποκεντρωμένες κοινωνίες όχι μόνο μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου αποτελεσματικά με τις ιεραρχικές, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται και πιο ανθεκτικές, εφόσον η επικοινωνία μεταξύ των μελών τους είναι καλή και υπάρχει το σωστό μείγμα ατόμων που αναλαμβάνουν ρίσκα και επιφυλακτικών ατόμων.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), βασίστηκε σε μαθηματικό μοντέλο το οποίο προσομοίωσε τη λειτουργία μιας αποικίας μελισσών υπό διαφορετικές συνθήκες.

Οι επιστήμονες εξέτασαν σενάρια με διαφορετικό αριθμό μελισσών, σε ευνοϊκό ή σε δυσμενές περιβάλλον και σε δύο διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης: ένα με κεντρικό συντονιστή που κατανέμει τις εργασίες και ένα χωρίς κεντρική ηγεσία, όπου κάθε μέλισσα αποφασίζει μόνη της με βάση την προδιάθεσή της να αναλαμβάνει ή όχι ρίσκο.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, καθηγητή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Zachary Kilpatrick, οι δύο μορφές οργάνωσης είχαν σχεδόν την ίδια απόδοση. Ωστόσο, τα αποκεντρωμένα συστήματα εμφάνισαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

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Όπως εξηγεί, όταν όλες οι αποφάσεις εξαρτώνται από έναν μόνο ηγέτη, η απώλειά του ή η αδυναμία επικοινωνίας του με την ομάδα μπορεί να παραλύσει ολόκληρο το σύστημα. Αντίθετα, σε μια αποκεντρωμένη δομή υπάρχουν πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και η λειτουργία της ομάδας συνεχίζεται ακόμη κι αν κάποιος κρίσιμος κρίκος σπάσει.

Το παράδειγμα των μελισσών είναι χαρακτηριστικό

Παρότι η βασίλισσα αποτελεί το αναπαραγωγικό κέντρο της κυψέλης και εκπέμπει χημικά σήματα, δεν αποφασίζει ποια μέλισσα θα αναζητήσει τροφή ή ποια θα καθαρίσει την κυψέλη. Κάθε εργάτρια αναλαμβάνει τον ρόλο της μέσα από συλλογικές διαδικασίες και επιτόπιες αλληλεπιδράσεις.

Παρόμοια λειτουργούν και οι κοινωνίες των μυρμηγκιών και των τερμιτών, σε αντίθεση με πιο ιεραρχικά είδη, όπως οι ελέφαντες ή οι λύκοι, όπου ένας ή λίγοι αρχηγοί καθορίζουν τις κινήσεις ολόκληρης της ομάδας.

Η μελέτη διερεύνησε επίσης ποια είναι η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στα άτομα που αναλαμβάνουν ρίσκα και σε εκείνα που παραμένουν πιο επιφυλακτικά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι μια ομάδα, τόσο μικρότερο ποσοστό «ανιχνευτών» χρειάζεται. Κάθε γενναία μέλισσα που θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο για να εγκαταλείψει την κυψέλη προσθέτει αναλογικά λιγότερες νέες πληροφορίες στην αποικία κατά την επιστροφή της.

«Αν στείλετε πάρα πολλούς συλλέκτες τροφής θα σπαταλήσετε ένα σωρό ενέργεια για μικρό επιπλέον όφελος», αναφέρει ο Kilpatrick.

Με άλλα λόγια, η υπερβολική ανάθεση επικίνδυνων αποστολών δεν κάνει απαραίτητα μια ομάδα πιο αποτελεσματική.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ίδια λογική μπορεί να ισχύει και για τις ανθρώπινες οργανωτικές δομές. Μια μικρή ομάδα εργασίας ίσως χρειάζεται μεγάλο ποσοστό μελών που θα δοκιμάζουν νέες ιδέες και θα αναζητούν ευκαιρίες, ενώ σε έναν μεγάλο οργανισμό αρκεί ένας σχετικά μικρός αριθμός πρωτοπόρων για να φέρει την καινοτομία.

Τα συμπεράσματα της μελέτης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης, τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα και οι στόλοι συνεργαζόμενων drones.

Σύμφωνα με τον Kilpatrick, η φύση έχει ήδη εξελίξει εξαιρετικά αποδοτικούς μηχανισμούς συνεργασίας και η μελέτη τους μπορεί να οδηγήσει στον σχεδιασμό πιο ευέλικτων και αξιόπιστων τεχνολογικών συστημάτων.

Παράλληλα, η έρευνα προσφέρει και ένα ευρύτερο κοινωνικό μήνυμα. Οι πρώτες ανθρώπινες κοινότητες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών βασίζονταν κυρίως στη συλλογική λήψη αποφάσεων. Αργότερα αναπτύχθηκαν οι αυστηρές ιεραρχικές δομές.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος της ανθρώπινης προόδου οφείλεται σε άτομα που, χωρίς να περιμένουν εντολές από κάποια κεντρική εξουσία, τόλμησαν να εξερευνήσουν νέες ιδέες, να πραγματοποιήσουν επιστημονικές ανακαλύψεις ή να δημιουργήσουν καινοτόμες επιχειρήσεις, παρασύροντας στη συνέχεια και τους πιο επιφυλακτικούς.

Όπως δείχνει η νέα μελέτη, η ισορροπία ανάμεσα στην ατομική πρωτοβουλία, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη συλλογική ανταλλαγή γνώσεων ίσως αποτελεί το κλειδί για πιο ανθεκτικές κοινωνίες και οργανισμούς. Και σε αυτό, οι μέλισσες φαίνεται πως εξακολουθούν να έχουν πολλά να μας διδάξουν.