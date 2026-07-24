Ενάμιση μήνα πριν το ημερολογιακό τέλος του καλοκαιριού, η χρονιά σε αυτή τη φάση κατατάσσεται δεύτερη σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που έχουν καεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια που συγκεντρώνονται στοιχεία.

Μεγάλες πυρκαγιές, που επιδεινώνονται από τον άνεμο και τις υψηλές θερμοκρασίες, μαίνονται σε Ισπανία και Γαλλία, όπου τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=APdSVXOgK1Q}

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη και Άβιλα

Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών, η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές.

{https://x.com/interiorgob/status/2080415336118272426}

Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους κάπου 10.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/watch/?v=1563044348592815}

Η Γαλλία ζητεί την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναμένει «σύντομα» ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα, ιδίως στη Ζιρόντ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω X.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2080421021006405681}

«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1326173443063603}

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνονται με βάρκες

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως ενημέρωσε το AFP σήμερα το πρωί το δημαρχείο της Αρκασόν.

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

{https://www.facebook.com/watch/?v=27589127490741502}

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.