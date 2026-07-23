Βάσεις 2026: Οι μεγάλες ανατροπές στο μηχανογραφικό – Οι επιλογές που άλλαξαν τον χάρτη των επιλογών, το ράλι ανόδου στα Πολυτεχνεία.

Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, με αρκετές σχολές να καταγράφουν εντυπωσιακές μεταβολές στα μόρια εισαγωγής. Παρά το γεγονός ότι αρκετά τμήματα κινήθηκαν σε πτωτική πορεία, υπήρξαν και σχολές που σημείωσαν θεαματικές αυξήσεις, προκαλώντας έκπληξη ακόμη και στους εκπαιδευτικούς αναλυτές. Η φετινή εικόνα των βάσεων αποτυπώνει με σαφή τρόπο τις αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας αλλά και τη στρατηγική που ακολούθησαν χιλιάδες μαθητές κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Οι υποψήφιοι φαίνεται ότι στράφηκαν περισσότερο προς σχολές που προσφέρουν ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές, σταθερότητα, πρόσβαση σε συγκεκριμένους κλάδους απασχόλησης και σύνδεση με τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν κυρίως σε στρατιωτικές και ένστολες σχολές, σε τμήματα μηχανικών, σε όλες τις Πολύτεχνικές Σχολές αλλά και σε ορισμένες ειδικές σχολές όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε σημαντική άνοδο των βάσεων.

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Οι 10 Σχολές που «εκτινάχθηκαν» οι Βάσεις Εισαγωγής τους

Όπως αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε ο μαθηματικός, εκπαιδευτικός αναλυτής και δημιουργός του Paideianet.com Γιάννης Ζαμπέλης ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σχολής Αξιωματικών Πυροσβεστικής στην κατηγορία Πυροσβεστών, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Η βάση εκτοξεύτηκε από τα 9.940 μόρια το 2025 στα 17.510 μόρια το 2026, σημειώνοντας αύξηση 7.570 μορίων. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταβολές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η σχολή πέρασε από μια σχετικά χαμηλή βάση σε επίπεδα ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης.

Εξίσου μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας, το οποίο σημείωσε άνοδο 4.425 μορίων, από 9.130 σε 13.555 μόρια. Η μεταβολή αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς πρόκειται για τμήμα με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και μικρή διαθεσιμότητα θέσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και μικρές αλλαγές στον αριθμό των ενδιαφερομένων μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες διαφοροποιήσεις στη βάση εισαγωγής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σημαντική δυναμική παρουσίασαν και οι στρατιωτικές σχολές. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα ανέβηκε κατά 2.695 μόρια, φτάνοντας από τα 13.055 στα 15.750 μόρια, ενώ η ΣΜΥΑ – Επιχειρήσεις Αεροπορίας κατέγραψε άνοδο 2.590 μορίων, από 12.265 σε 14.855 μόρια.

Οι σχολές μηχανικών αποτέλεσαν επίσης έναν από τους μεγάλους κερδισμένους των Βάσεων 2026. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σερρών σημείωσαν αύξηση 2.450 μορίων, ενώ οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ηρακλείου ανέβηκαν κατά 1.890 μόρια. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι τεχνολογικές ειδικότητες εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές, καθώς συνδέονται με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, την ενεργειακή μετάβαση, την αυτοματοποίηση και τις νέες τεχνολογίες.

Στον ίδιο δρόμο κινήθηκε και το τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στα Ψαχνά, το οποίο παρουσίασε άνοδο 1.860 μορίων. Η αυξανόμενη ζήτηση για επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την υψηλή τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία φαίνεται πως επηρεάζει πλέον και τις επιλογές των υποψηφίων.

# Τμήμα Βάση 2025 Βάση 2026 Διαφορά 1 Αξιωματικών Πυροσβεστικής (Πυροσβέστες) 9.940 17.510 +7.570 2 Ιερατικών Σπουδών Αθήνας 9.130 13.555 +4.425 3 Ευελπίδων (ΣΣΕ) — Σώματα 13.055 15.750 +2.695 4 ΜΥ Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) — Επιχειρήσεις 12.265 14.855 +2.590 5 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) 11.980 14.430 +2.450 6 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών — Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΑΣΠΑΙΤΕ) 10.815 13.030 +2.215 7 Ευελπίδων (ΣΣΕ) — Όπλα 10.865 12.990 +2.125 8 Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) 7.040 8.950 +1.910 9 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) 12.515 14.405 +1.890 10 Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Ψαχνά) 10.010 11.870 +1.860

Το ράλι ανόδου στις Πολυτεχνικές Σχολές επιβεβαιώθηκε

Οι εκτιμήσεις για την «απογείωση» των Πολυτεχνείων επιβεβαιώθηκε καθώς όπως αποδείχθηκε κατέγραψαν γενικευμένη και ιδιαίτερα σημαντική άνοδο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Η φετινή εικόνα δείχνει μια σαφή ενίσχυση της ζήτησης για σπουδές μηχανικού, με τις περισσότερες σχολές να αυξάνουν αισθητά τα μόριά τους σε σχέση με το 2025.Η άνοδος δεν περιορίστηκε μόνο στα κορυφαία Πολυτεχνεία των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά ήταν ακόμη πιο έντονη στα περιφερειακά τμήματα, όπου αρκετές σχολές σημείωσαν αυξήσεις που ξεπέρασαν ακόμη και τα 1.500 ή 2.000 μόρια. Η μέση αύξηση στις Πολυτεχνικές σχολές ξεπερνά τα 900 μόρια, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική επιστροφή των μηχανικών στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων σημειώνει ο κ. Ζαμπέλης. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι νέοι στρέφονται ξανά προς τα τεχνικά επαγγέλματα, βλέποντας σημαντικές προοπτικές απασχόλησης σε τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, η τεχνολογία, η ψηφιακή μετάβαση, η βιομηχανία, οι μεταφορές και η αεροδιαστημική.

Οι μεγάλες εκπλήξεις στις Πολυτεχνικές Σχολές

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στους Μηχανολόγους Μηχανικούς Σερρών, όπου η βάση αυξήθηκε κατά 2.450 μόρια, από 11.980 το 2025 σε 14.430 το 2026. Πρόκειται για μία από τις εντυπωσιακότερες μεταβολές σε ολόκληρο το μηχανογραφικό, καθώς το τμήμα πέρασε σε επίπεδα που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ιδιαίτερα υψηλά για περιφερειακή σχολή. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν επίσης οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ηρακλείου, με άνοδο 1.890 μορίων, καθώς η βάση διαμορφώθηκε στα 14.405 μόρια από 12.515 το προηγούμενο έτος. Μεγάλη δυναμική εμφάνισαν και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίοι σημείωσαν αύξηση 1.805 μορίων, ενώ οι Πολιτικοί Μηχανικοί Πάτρας κατέγραψαν άνοδο 1.775 μορίων, ανεβαίνοντας από τα 14.545 στα 16.320 μόρια. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η πορεία των Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ, με αύξηση 1.510 μορίων, καθώς και των Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΔΑ, που ανέβηκαν κατά 1.435 μόρια.

Η αύξηση των βάσεων δεν περιορίστηκε στα περιφερειακά τμήματα. Ακόμη και οι σχολές υψηλού ανταγωνισμού σημείωσαν σημαντικές μεταβολές. Η Αρχιτεκτονική ΕΜΠ ανέβηκε κατά 615 μόρια, φτάνοντας τα 20.995 μόρια, ενώ η Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ αυξήθηκε κατά 490 μόρια, στα 18.880 μόρια. Η Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ σημείωσε άνοδο 610 μορίων, ενώ οι Χημικοί Μηχανικοί Αθήνας αυξήθηκαν κατά 680 μόρια. Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος στην Αρχιτεκτονική Θεσσαλονίκης, η οποία ενισχύθηκε κατά 995 μόρια, αλλά και στην Αρχιτεκτονική Βόλου, που παρουσίασε αύξηση 1.125 μορίων.

# Τμήμα Βάση 2026 Βάση 2025 Διαφορά 1 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) 20.995 20.380 +615 2 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) 19.228 18.690 +538 3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) 19.130 18.135 +995 4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα — ΕΜΠ) 18.880 18.390 +490 5 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα — ΕΜΠ) 18.738 18.128 +610 6 Ναυπηγών Μηχανικών (Αθήνα) 18.590 17.840 +750 7 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη — ΑΠΘ) 18.550 17.960 +590 8 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) 18.455 17.775 +680 9 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) 18.230 17.105 +1.125 10 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) 18.225 17.525 +700 11 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) 18.120 17.130 +990 12 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα — ΕΜΠ) 18.088 17.265 +823 13 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) 17.055 15.850 +1.205 14 Μηχανολόγων Μηχανικών (ΠΑΔΑ) 16.912 15.477 +1.435 15 Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) 16.320 14.545 +1.775 16 Ναυπηγών Μηχανικών (ΠΑΔΑ) 16.360 14.850 +1.510 17 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) 15.785 14.105 +1.680 18 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) 14.430 11.980 +2.450 19 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Παν. Πελοποννήσου — Πάτρα) 14.416 12.611 +1.805 20 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) 14.405 12.515 +1.890

Ιατρικές – Οδοντιατρικές – Κτηνιατρικές: Σταθερά στην κορυφή

Οι σχολές Υγείας επιβεβαίωσαν και το 2026 τη διαχρονικά υψηλή τους ζήτηση, καθώς όλες οι Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Κτηνιατρικές σχολές κατέγραψαν άνοδο στις βάσεις εισαγωγής τονίζει ο κ. Ζαμπέλης. Η Ιατρική Αθήνας (ΕΚΠΑ) παρέμεινε στην κορυφή με 18.900 μόρια, ενώ όλες οι Ιατρικές σχολές κινήθηκαν σε ένα εξαιρετικά υψηλό εύρος, από 18.050 έως 18.900 μόρια. Η μικρότερη άνοδος σημειώθηκε στην Ιατρική ΕΚΠΑ (+125 μόρια), ενώ η μεγαλύτερη στην Ιατρική ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης, η οποία αυξήθηκε κατά 500 μόρια. Οι Οδοντιατρικές σχολές παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στο Οδοντιατρικό ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης, με αύξηση 765 μορίων (+4,3%), γεγονός που το ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των σχολών Υγείας. Σημαντική ήταν και η πορεία των Κτηνιατρικών σχολών, οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Κτηνιατρική Καρδίτσας, με +450 μόρια, ενώ η Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης παρέμεινε η υψηλότερη του κλάδου με βάση 17.867 μόρια.

Βάσεις 2026: Οι σχολές σε «ελεύθερη πτώση»

Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Αθήνας του ΕΚΠΑ, το οποίο έχασε 4.230 μόρια, υποχωρώντας από τα 14.720 στα 10.490 μόρια. Η συγκεκριμένη μεταβολή αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώση της χρονιάς και δείχνει τη μεγάλη μεταβλητότητα που μπορεί να παρουσιάσει ένα τμήμα όταν η περσινή βάση είχε διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας, με πτώση 2.460 μορίων, ενώ ακολουθεί η ΣΜΥ Στρατού – Σώματα, η οποία μειώθηκε κατά 1.960 μόρια. Σημαντική υποχώρηση παρουσίασε και η Μαιευτική Πτολεμαΐδας, με απώλεια 1.681 μορίων, καθώς και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Καστοριάς, που μειώθηκε κατά 1.410 μόρια.

Στον ακαδημαϊκό χάρτη των πτωτικών τάσεων εμφανίζονται επίσης τμήματα θετικών επιστημών και γεωπονικών σπουδών, όπως η Φυσική ΑΠΘ (-1.340 μόρια) και η Γεωπονία ΑΠΘ (-1.200 μόρια), ενώ σημαντική ήταν η μείωση και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης (-1.200 μόρια). Η φετινή εικόνα δείχνει ότι οι υποψήφιοι μετακινούνται προς σχολές που θεωρούν ότι προσφέρουν ισχυρότερες επαγγελματικές προοπτικές.

Η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα 7.190 μόρια, ενώ το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου πανεπιστημίου κινήθηκε στα 7.380 μόρια. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, όπου η βάση διαμορφώθηκε στα 6.725 μόρια, από 15.825 μόρια την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας απώλεια σχεδόν 7.000 μορίων. Μεγάλη πτώση σημείωσε και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχασε περίπου 4.500 μόρια και διαμορφώθηκε στα 12.925 μόρια από περίπου 17.000.

Ψυχολογία: Σταθερότητα στις Βάσεις 2026 – Η μεγάλη εξαίρεση της ΣΣΑΣ

Οι σχολές Ψυχολογίας κινήθηκαν σε ιδιαίτερα σταθερά επίπεδα στις Βάσεις 2026, χωρίς μεγάλες ανατροπές και με ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2025. Η δημοφιλής επιστημονική κατεύθυνση διατήρησε τη δυναμική της, καθώς οι περισσότερες σχολές παρουσίασαν μικρές μεταβολές, από -110 έως +20 μόρια.

Η μεγάλη εξαίρεση ήταν το Τμήμα Ψυχολόγων της ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης, το οποίο σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 495 μορίων, φτάνοντας τα 18.650 μόρια από 18.155 το 2025. Με τη νέα αυτή βάση, η σχολή κατατάσσεται ανάμεσα στις υψηλότερες πανελλαδικά και καταλαμβάνει την 11η θέση στο σύνολο των τμημάτων της χώρας.

Αντίθετα, τα υπόλοιπα τμήματα Ψυχολογίας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Η Ψυχολογία Αθήνας του ΕΚΠΑ διαμορφώθηκε στα 17.395 μόρια, σημειώνοντας μικρή πτώση 80 μορίων, ενώ η Ψυχολογία του Παντείου μειώθηκε κατά μόλις 20 μόρια, στα 17.080 μόρια.

Η Ψυχολογία Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) παρουσίασε τη μεγαλύτερη μικρή πτώση μεταξύ των κλασικών τμημάτων, με -110 μόρια, φτάνοντας τα 17.040 μόρια. Στον αντίποδα, η Ψυχολογία Ιωαννίνων σημείωσε οριακή άνοδο 20 μορίων, ενώ η Ψυχολογία Φλώρινας αυξήθηκε κατά 10 μόρια.

Στασιμότητα στις Νομικές Σχολές με απειροελάχιστη μείωση

Οι Νομικές Σχολές αποτέλεσαν ένα από τα πιο σταθερά πεδία των Βάσεων 2026, χωρίς σημαντικές μεταβολές και χωρίς εκπλήξεις. Οι υποψήφιοι φαίνεται να διατήρησαν τις επιλογές τους, με τις βάσεις να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το 2025. Η Νομική Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρέμεινε ακριβώς στα ίδια επίπεδα, στα 17.875 μόρια, χωρίς καμία μεταβολή. Η Νομική Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σημείωσε οριακή πτώση μόλις 20 μορίων, διαμορφούμενη στα 17.260 μόρια, ενώ η Νομική Κομοτηνής (ΔΠΘ) μειώθηκε κατά 25 μόρια, φτάνοντας τα 16.700 μόρια. Η μεγαλύτερη μικρή άνοδος καταγράφηκε στο Νομικό ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης, το οποίο ενισχύθηκε κατά 40 μόρια και έφτασε τα 18.080 μόρια, διατηρώντας τη θέση του ως η υψηλότερη βάση στον χώρο των νομικών σπουδών.

Πληροφορική: Ανοδική πορεία

Η Πληροφορική επιβεβαιώνει τη δυναμική της ως ένας από τους πλέον ανερχόμενους κλάδους των Βάσεων 2026. Η συντριπτική πλειονότητα των τμημάτων κατέγραψε άνοδο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνει τη μεγάλη προοπτική του κλάδου, καθώς οι ειδικότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, την ανάπτυξη λογισμικού, τα δεδομένα και τις ψηφιακές υπηρεσίες παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ξεχωρίζουν η Πληροφορική Καστοριάς, η οποία σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο 1.700 μορίων (+16,4%), οι Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας με αύξηση 1.285 μορίων, οι Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων με +1.013 μόρια και η Πληροφορική & Τηλεπικοινωνιών Τρίπολης με άνοδο 850 μορίων.