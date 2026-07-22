Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος απαντούν σε ερωτήσεις λίγο πριν από την πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΙ.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά δίδυμα των τελευταίων ετών, με τη συνεργασία τους πλέον να συνεχίζεται κάτω από την τηλεοπτική στέγη του ΣΚΑΙ.

Οι δύο παρουσιαστές συστήθηκαν αρχικά στο κοινό μέσα από το κανάλι του Φαλήρου, ωστόσο η συνεργασία τους συνεχίστηκε στην κρατική τηλεόραση με την εκπομπή «Στούντιο 4», την οποία αποχαιρέτησαν φέτος ύστερα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στον αέρα.

Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αναλαμβάνουν έναν νέο project στον ΣΚΑΙ, με τον τίτλο της εκπομπής να μην έχει γίνει ακόμη γνωστός.

{https://www.instagram.com/p/Dae_LzcCEsw/?hl=el}

Ωστόσο, λίγο πριν μπουν στο στούντιο συστήνονται εκ νέου στο κοινό και αποκαλύπτουν με χιούμορ άγνωστες πτυχές της πολυετούς συνεργασίας τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μία από τις ερωτήσεις που ξεχώρισαν ήταν το «Τι θαυμάζει περισσότερο ο ένας στον άλλον».

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αρχικά απάντησε για τον συνεργάτη της: «Όλα… Ο Θανάσης είναι αδέκαστος».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, απάντησε για τη συνεργάτιδά του: «Τα πάντα! Έχει σωστή κρίση, υπομονή στα βασικά, γενναιοδωρία…».

{https://www.instagram.com/p/DbFq7ICO0yl/?hl=el}

Το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του ΣΚΑΙ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο παρουσιαστές απάντησαν σε διαφορετικές ερωτήσεις με σκοπό να συστηθούν εκ νέου στο τηλεοπτικό κοινό.

{https://www.instagram.com/p/DbAlUo1ubGc/?hl=el}