Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος συστήνονται από την αρχή στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έπειτα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό τη ΕΡΤ με την εκπομπή «Στούντιο 4», αλλάζουν τηλεοπτική στέγη και μετακομίζουν στον ΣΚΑΙ.

Φέτος, επιστρέφουν στο κανάλι του Φαλήρου με νέα εκπομπή αλλά τους ίδιους συνεργάτες.

Η εκπομπή της ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, με το δίδυμο να κάνει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα πέντε χρόνια της πορείας τους.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουλίου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του ΣΚΑΙ στα social media δημοσιεύθηκε ένα σύντομο βίντεο, μέσω του οποίου η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος συστήνονται στο τηλεοπτικό κοινό του σταθμού.

{https://www.instagram.com/p/DbAlUo1ubGc/?hl=el}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ερωτήσεις ήταν χιουμοριστικές, όπως αντίστοιχα και οι απαντήσεις των δύο παρουσιαστών.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

«Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrra5mn7t81?integrationId=40599y14juihe6ly}