Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν τις πρώτες τους διακοπές με την κόρη τους.

Το πιο τρυφερό φωτογραφικό άλμπουμ από τις καλοκαιρινές της διακοπές δημοσίευσε την Κυριακή η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια του Alpha με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, πριν από μερικές ημέρες ταξίδεψαν στην Πάρο, όπου απολαμβάνουν τις πρώτες τους διακοπές ως τριμελής οικογένεια.

Το ζευγάρι, στις 3 Απριλίου του 2026, απέκτησε το πρώτο του παιδί, την μικρή Ξένια, και έκτοτε δείχνουν να απολαμβάνουν κάθε δευτερόλεπτο μαζί της, έχοντας γυρίσει σελίδα στην κοινή τους ζωή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, απαθανάτισαν πολλές από τις κοινές τους στιγμές δίπλα στη θάλασσα και στα σοκάκια της Πάρου, με την γνωστή παρουσιάστρια να δημιουργεί την πιο τρυφερή ανάρτηση.

«Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο, αποτυπώνοντας σε μία πρόταση τα πιο έντονα συναισθήματά της.

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Μάλιστα, η Καινούργιου, λίγες ημέρες νωρίτερα, προχώρησε σε μία διαφορετική εξομολόγηση μέσω της οποίας εξέφρασε μερικές από τις σκέψεις της λίγες ημέρες αφότου έγινε μητέρα.

Χαρακτηριστικά, είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία της την ώρα που χαλάρωνε φορώντας μάσκα προσώπου και στο συνοδευτικό κείμενο έγραφε: «Είναι δέκα το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου… Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν… Κι όμως… Μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου».