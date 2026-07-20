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Αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μαζί με τον Θ. Ξανθόπουλο.

Ο πλέον βραχύβιος εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο Χρήστος Γιαννούλης.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης αντικαταστάθηκε από τον έως τώρα αναπληρωτή εκπρόσωπο Δημήτρη Μελίδη, λόγω του ανοιχτού πολέμου που είχε εξαπολύσει εναντίον του Παύλου Πολάκη, υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου για την ηγεσία.

Η νέα πρόεδρος της ΚΟ, πάντως, αναμένεται να ορίσει τον Χρήστο Γιαννούλη κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ τον Χρ. Γιαννούλη.

Ο άλλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Θ. Ξανθόπουλος.

ΥΓ: Ο Δημ. Μελίδης είχε φλερτάρει με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα αλλά φέρεται να «τον έπεισε» ο Νίκος Παππάς πως στην Αμαλίας δεν θα έχει μέλλον. Όσοι τον γνωρίζουν, πάντως, λένε πως θα είναι καλός εκπρόσωπος.

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Β.Σκ.