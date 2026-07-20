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Ο 61χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε μία 71χρονη.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, το περιστατικό συνέβη στις 13:00 στη συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Περδίκα. Η άτυχη 71χρονη παρασύρθηκε τη στιγμή που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο που δεν υπήρχε διάβαση πεζών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μοτοσικλέτα ταχείας επέμβασης, προχωρώντας σε απεγκλωβισμό και προσπάθεια σταθεροποίησης της γυναίκας, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Η 71χρονη διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 61χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.