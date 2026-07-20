Το περιστατικό συνέβη στις 10 Ιουλίου στη πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο.

Από εξωτερικό παράγοντα και όχι από την ηλικία του αεροσκάφους ή από προβλήματα συντήρησης φαίνεται να προκλήθηκε η σοβαρή ζημιά σε αεροπλάνο της Ryanair μετά την απογείωσή του από τη Θεσαλονίκη, όπου έσπασε το παράθυρο ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, ανέφερε ότι οι αρχικές ενδείξεις από την έρευνα παραπέμπουν σε φθορά από «ξένο αντικείμενο» στον κινητήρα κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν υπάρχει ακόμη οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, λίγο μετά την απογείωση ενός Boeing 737 από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα να προκληθεί αποσυμπίεση στο αεροσκάφος.

Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να επιστρέψει και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, με έναν επιβάτη να κινδυνεύει, καθώς βρέθηκε το μισό του σώμα εκτός παραθύρου.

Μιλώντας σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης, ο Ο'Λίρι τόνισε ότι το αεροσκάφος ήταν 18 ετών, ενώ ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

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Όπως ανέφερε, ένα πρώτο προσχέδιο της έκθεσης για το συμβάν αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει αναλυτικότερη τεχνική αξιολόγηση.

Την υπόθεση διερευνά η αμερικανική Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό έχει προκαλέσει νέο έλεγχο των διαδικασιών ασφαλείας, καθώς παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενα συμβάντα σε αεροσκάφη Boeing 737 NG.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η ζημιά προκλήθηκε από εξωτερικό αντικείμενο, το συμπέρασμα αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τα ερωτήματα σχετικά με πιθανές ευθύνες της Boeing και της Ryanair, καθώς θα ενισχύσει το ενδεχόμενο η βλάβη να οφείλεται σε παράγοντα εκτός του αεροσκάφους.