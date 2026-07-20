Παρά τον καύσωνα του επόμενου τριημέρου, η εικόνα του δείκτη θερμικής καταπόνησης WBGT δεν δείχνει γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα που επηρεάζει τη χώρα θα οδηγήσει τον υδράργυρο έως και τους 43°C.

Για σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά - κυρίως της βόρειας Ελλάδας - αναμένονται τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39°C και τοπικά τους 40 έως 41°C. Στις νησιωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα είναι αισθητά χαμηλότερες.

Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Τρίτη 21 Ιουλίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική. Σε περιοχές όπου οι τοπικές συνθήκες ευνοούν την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43°C.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση του καύσωνα, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

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«Καμίνι» η Αττική

Παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν το διάστημα 20 έως 22 Ιουλίου, οι τιμές του δείκτη θερμικής καταπόνησης (WBGT) δεν υποδεικνύουν γενικευμένες συνθήκες ακραίας επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, δεν αναμένεται εκτεταμένη εμφάνιση των υψηλότερων κατηγοριών επικινδυνότητας, γεγονός που σημαίνει ότι, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η θερμική καταπόνηση δεν προβλέπεται να λάβει ακραίες διαστάσεις.

Ωστόσο, τοπικά καταγράφονται τιμές της κίτρινης κατηγορίας επικινδυνότητας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Αττική και τη νότια Πελοπόννησο. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επιβαρύνουν όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και τις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα που δεν έχουν εγκλιματιστεί στις υψηλές θερμοκρασίες.

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Πρόγνωση για την Τρίτη 21 Ιουλίου

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και, το μεσημέρι και το απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Θα ευνοηθεί η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στις Κυκλάδες τους 33 με 34°C, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37°C και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39°C, ενώ τοπικά θα αγγίξει τους 40 με 41°C.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από αργά το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους.

Πρόσκαιρα θα ευνοηθεί και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, ενώ στα νότια ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 23 Ιουλίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, επανερχόμενη σε επίπεδα κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.