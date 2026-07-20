Οι περιοχές στο «μάτι» έντονων καταιγίδων - Πότε θα υποχωρήσουν τα μπουρίνια, αναλυτικά η πρόγνωση Αρναούτογλου.

Προειδοποίηση για ένα σύντομο αλλά κατά τόπους έντονο πέρασμα καταιγίδων κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας απευθύνει ο Σάκης Αρναούτογλου, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, η έντονη αστάθεια που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της δυτικής Θράκης δημιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη νέων καταιγίδων κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Τοπικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν χαρακτηριστικά μπουρινιού, με απότομη ενίσχυση των ανέμων, έντονη βροχόπτωση και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν φαινόμενα ακόμη και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει πως οι καταιγίδες δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση και διάρκεια, καθώς σε ορισμένες περιοχές θα είναι πιο περιορισμένες, ενώ αλλού μπορεί να εμφανίσουν μεγαλύτερη δυναμική. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και να σταματήσουν σταδιακά μέσα στη νύχτα προς την Τρίτη, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση στη συνέχεια.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

Πολύ πιθανό, ΣΥΝΤΟΜΟ αλλά τοπικά έντονο πέρασμα καταιγίδων απόψε σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας πιθανόν και στη Θεσ/νικη! Αριστερά, η έντονη αστάθεια που εκδηλώθηκε το τελευταίο δίωρο (απόγευμα Δευτέρας) στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της δυτικής Θράκης. Δεξιά, η πιθανή εξέλιξη του καιρού κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες απόψε, Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα για ένα σύντομο μεν, αλλά κατά τόπους έντονο πέρασμα από μπόρες και καταιγίδες και στις υπόλοιπες αρκετές περιοχές της βόρειας Ελλάδας απόψε (κυρίως κεντρική, ανατολική Μακεδονία αλλά και αρκετές περιοχές της υπολοιπης Θράκης). Τοπικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν χαρακτηριστικά μπουρινιού, με απότομη ενίσχυση των ανέμων, έντονη βροχή και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση και διάρκεια και μέσα στη νύχτα προς την Τρίτη θα σταματήσουν.

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