Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού ξεκινάει σήμερα. Άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, σύμφωνα με τους οποίους οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως την Τετάρτη.

Υψηλές θερμοκρασίες και ένα πρώτο κύμα καύσωνα ξεκινάει από σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου και θα διαρκέσει τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης αναμένεται από την Τετάρτη και σημαντική αλλαγή του καιρού τις επόμενες ημέρες. Πιθανές καταιγίδες και μπουρίνια σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του εξηγεί ότι όλα τα βασικά προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην έλευση θερμής εισβολής από την Κυριακή.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι παρουσιάζουν διαφορές έως και 5 βαθμών Κελσίου ως προς την ένταση και τις περιοχές όπου θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζει, απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση των επόμενων προγνωστικών ανανεώσεων, αν και θεωρεί πιθανό να σημειωθούν τοπικά τιμές άνω των 40°C, κυρίως στα ηπειρωτικά.

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Όπως επισημαίνει σε άλλη ανάρτησή του, σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ανεβούν σε επίπεδα 37-40 βαθμών, ενώ τοπικά μπορεί να είναι και υψηλότερες.

Οι πόλεις που αναμένεται να βιώσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι η Λαμία (μέγιστη 40 βαθμοί) και η Λάρισα (42).

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Για τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού έκανε λόγο και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Επισήμανε ότι την Κυριακή, καθώς οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, η ζέστη θα ενταθεί και οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 38 με 39 βαθμούς. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ακόμη και 40 βαθμοί.

Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε πολλές πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, το Αγρίνιο, τον Θεσσαλικό κάμπο, περιοχές της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ ιδιαίτερα ζεστός θα είναι ο καιρός και στα νησιά.

Δροσιά θα νιώσει η χώρα μετά την Τετάρτη, όταν ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας από τη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας θα εξακολουθήσουν να βιώνουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Αναστασία Τυράσκη λέει ότι ουσιαστική λήξη του καύσωνα αναμένεται την Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά και θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά στους 40 βαθμούς. Το μελτέμι στο Αιγαίο θα εξασθενήσει και η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά στα δυτικά.

Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και ιδιαίτερα στα Επτάνησα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 34-35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 34-37 και τοπικά 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 17 έως 38-40 και ενδεχομένως τοπικά 41 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 36-39 και ενδεχομένως τοπικά 40 βαθμούς.

Οι θερμοκρασίες στα Επτάνησα θα κυμανθούν από 21 έως 35-37 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 21 έως 33-35 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 37-38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια πελάγη 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιοι οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 Μποφόρ.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37-38 και ενδεχομένως τοπικά στον νομό έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου.